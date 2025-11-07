Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση Fruit Attraction στη Μαδρίτη

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε για έκτη συνεχή χρονιά στη διεθνή έκθεση φρούτων και λαχανικών Fruit Attraction στη Μαδρίτη, ενισχύοντας την προβολή των ποιοτικών προϊόντων της περιοχής. Η παρουσία της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Freskon Greece, υπό τον συντονισμό της ΔΕΘ-HELEXPO, και περιλάμβανε 16 εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε χιλιάδες επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι παραγωγοί της Κεντρικής Μακεδονίας είχαν τη δυνατότητα να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες, να ενημερωθούν για καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές προώθησής τους σύμφωνα με τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε πάνω από 2.300 εκθέτες από 150 χώρες, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν θεματικά συνέδρια, ημερίδες και B2B εμπορικές συναντήσεις. Ο αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Μπάνε Πρέλεβιτς, τόνισε ότι η συμμετοχή της περιφέρειας στέφθηκε με επιτυχία, καθώς το ομαδικό περίπτερο εξασφάλισε μέγιστη προβολή των επιχειρήσεων και διευκόλυνε συναντήσεις με διανομείς, αλυσίδες λιανικής και εισαγωγείς από Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία. «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα και τις τοπικές επιχειρήσεις μέσα από συμμετοχή σε μεγάλες εκθέσεις και νέες δράσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.