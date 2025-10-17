Ένταξη του Πάρνωνα και του Ακρωτηρίου Μαλέας στο Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO

Μετά από δύο δεκαετίες συστηματικών προσπαθειών και έναν δεκαετή ανοιχτό δημόσιο διάλογο, η περιοχή Όρος Πάρνων – Ακρωτήριο Μαλέας κέρδισε μια θέση στον παγκόσμιο χάρτη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα η Αναπτυξιακή Εταιρία Πάρνωνας ΑΟ ΟΤΑ, τα στελέχη της και η Επιτροπή Υποστήριξης της Υποψηφιότητας έπειτα από μια μακρόχρονη πορεία, πέτυχαν την ανακήρυξη της περιοχής Όρος Πάρνων – Ακρωτήριο Μαλέας ως Απόθεμα Βιόσφαιρας – BR) και την ένταξή της στο δίκτυο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας (Biosphere Reserves-BRs) του προγράμματος Άνθρωπος & Βιόσφαιρα (Man & Biosphere Reserves- MaB) της UNESCO.

Η απόφαση ελήφθη και ανακοινώθηκε επίσημα στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια της 37ης Συνόδου του Διεθνούς Συντονιστικού Συμβουλίου (ICC) του προγράμματος MaB στην Hangzhou της Κίνας, παρουσία εκπροσώπων από 150 χώρες.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες η ένταξη αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς έπρεπε να εκπληρούνται μια σειρά αυστηρά και πολύ υψηλών απαιτήσεων κριτήρια, τα οποία εξετάστηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή της Unesco και πήραν το «πράσινο φως» για την σημαντική διεθνή αυτή διάκριση. «Η ένταξη της περιοχής Όρος Πάρνων – Ακρωτήριο Μαλέας στο δίκτυο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO θεωρείται η ανώτερη μορφή μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης. Είναι πολλοί οι σκαπανείς για την επιτυχή έκβαση αυτής της πολύχρονης προσπάθειας» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής MAB/UNESCO, Καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με εκπροσώπους των ΜΜΕ στην Αθήνα, με αφορμή την πρόσφατη διεθνή διάκριση.

Όπως εξήγησαν τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πάρνωνα Μαρίνης Μπερέτσος όσο και ο σύμβουλος – οικονομολόγος Κοσμάς Σιδηρόπουλος, η ένταξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την Ανατολική Πελοπόννησο, το οποίο αποσκοπεί στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με παράλληλη προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, δηλαδή στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Μάλιστα όπως πρόσθεσαν η διεθνής αυτή αναγνώριση θα αποτελέσει «εργαλείο» δράσεων και χρηματοδοτήσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Περιοχή μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής αξίας

Πρόκειται για μια διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής αξίας της περιοχής που προσφέρει διεθνές κύρος και αναγνωρισιμότητα, όχι μόνο για την περιοχή του Πάρνωνα-Μαλέα, αλλά και για τη χώρα.

Το πρόγραμμα MaB της UNESCO έχει ως στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος. Συνδυάζει τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες με σκοπό τη βελτίωση της διαβίωσης των ανθρώπων και τη διαφύλαξη των φυσικών και διαχειριζόμενων οικοσυστημάτων, προωθώντας έτσι καινοτόμες προσεγγίσεις στην οικονομική ανάπτυξη, που είναι κοινωνικά και πολιτισμικά κατάλληλες και περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Η περιοχή του Πάρνωνα-Μαλέα που μόλις εντάχθηκε στο δίκτυο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας, περιλαμβάνει το οροπέδιο της Τεγέας, την κοιλάδα του Ευρώτα, την οροσειρά του Πάρνωνα μέχρι την απόληξή της στον κάβο Μαλιά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη θαλάσσια ζώνη που περιβάλει την περιοχή αυτή.

Ο πληθυσμός αριθμεί 80.000 κατοίκους. Η συνολική έκταση είναι 516.412 Ha, εκ των οποίων το 77% αποτελεί τη χερσαία περιοχή και το 7% τις ζώνες του πυρήνα, δηλαδή τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά περιοχές.

Επίσης η περιοχή περιλαμβάνει πλήθος μνημείων της ιστορίας και του πολιτισμού (Μονεμβασιά, Μυστράς, Γεράκι κα), της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (τσακώνικη γλώσσα, υφαντική), επώνυμα προϊόντα της αγροτικής παραγωγής (μήλα Τεγέας-Πατσιφά, οίνους: Μαλβαζία, Μοσχοφίλερο, τσακώνικη μελιτζάνα, κρεμμύδια Βατίκων, κάστανα Πάρνωνα), ιστορικές μονές (Λουκού, Ταξιάρχες, Καρυά), γεωλογικούς σχηματισμούς (σπήλαιο Καστανιάς, σύμπλεγμα απολιθωμάτων Αγ. Νικολάου Βοιών) και πλήθος παραδοσιακών οικισμών (Λεωνίδιο, Καστάνιτσα, Κοσμάς, Γεράκι κ.ά.)

Επισημαίνεται ότι το εγχείρημα υποστηρίχθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους επτά Δήμους (Τρίπολης, Σπάρτης, Ευρώτα, Μονεμβασιάς, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας και Ελαφονήσου), την ελληνική Κυβέρνηση και περισσότερους από 50 φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 70 συναντήσεις για τη δημοσιότητα, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα στάδια της υποψηφιότητας. Πρόκειται για το 4ο Απόθεμα Βιόσφαιρας στην Ελλάδα και το 1ο στην Πελοπόννησο (σ.σ. οι περιοχές της χώρας που ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας είναι ο Όλυμπος, η Σαμαριά και τα Αστερούσια Όρη).