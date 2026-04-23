Ρόδος: Διεθνής συνάντηση για το μέλλον της αλιείας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο

Επιστημονική συνάντηση που αφορά το μέλλον της αλιείας και των θαλασσίων οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 4 έως τις 8 Μαίου 2026.

Οι εργασίες του κύριου έργου θα πραγματοποιηθούν στις 5-7 Μαΐου στο ξενοδοχείο Mediterranean στην πόλη της Ρόδου, με τη συμμετοχή επιστημόνων, ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων χάραξης πολιτικής και επαγγελματιών της αλιείας από όλη την Ευρώπη. Αντίστοιχα στις 4 και 8 Μαΐου έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και επαγγελματιών σχετικά με το αντικείμενο.

Η όλη διοργάνωση γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MECCAM Mitigation of and Adaptation to Climate Change Impacts on Fisheries – «Μετριασμός και Προσαρμογή στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Αλιεία».

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιστημονικός υπεύθυνος, αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Στέφανος Καλογήρου, σημείωσε ότι οι επιστήμονες που θα συμμετάσχουν, εκτός από τις απόψεις που θα αναπτύξουν, θα ακούσουν κυρίως και θα καταγράψουν με πολλή προσοχή τους επαγγελματίες αλιείς και φορείς που έχουν προσκληθεί να πάρουν μέρος στην πρώτη μέρα των εργασιών. «Στόχος όλων μας»-ανέφερε ο κ. Στέφανος Καλογήρου- «θα είναι πέρα από την ενημέρωση και τα νέα επιστημονικά δεδομένα η ανάπτυξη διαλόγου και συμμετοχής των επαγγελματιών και των κλάδων εκείνων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας αλλά και του εμπορίου».

Στο επίκεντρο των εργασιών επίσης, αναμένεται να βρεθεί και το ζήτημα του λαγοκέφαλου, ενός εισβολικού είδους, όπως χαρακτηρίζεται επιστημονικά, το οποίο είναι ιδιαίτερα τοξικό κι έχει εξαπλωθεί ραγδαία στις ελληνικές θάλασσες.

Η παρουσία του προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία, οικονομικές απώλειες για τους αλιείς, καθώς επίσης και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Στόχος των εργασιών της συνάντησης είναι η διαμόρφωση μιας ορθής και εφαρμόσιμης στρατηγικής διαχείρισης, που θα αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ