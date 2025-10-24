Ρόμβος: Τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια δημιουργούν δίκτυο συνεργασίας για τη μεταφορά της τεχνολογίας 

Η δημιουργία του Δικτύου Συνεργασίας «Ρόμβος», μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Παντείου Πανεπιστημίου, για τη μεταφορά της τεχνολογίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά και την κοινωνία, παρουσιάστηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Δίκτυο Συνεργασίας Μεταφοράς Τεχνολογίας, «Ρόμβος», μεταξύ των 4 πανεπιστημίων θα υποστηρίξει δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας μέσα στα πανεπιστήμια, με στόχο την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μεταφορά τους στην οικονομία και την κοινωνία.

Το νέο έργο θα υποστηρίξει συγκεκριμένα:

Την ωρίμανση της έρευνας μέσω δράσεων Proof of Concpet

Την προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας της έρευνας μέσω Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας μέσω συνεργασιών με τη βιομηχανία και την ίδρυση εταιριών τεχνοβλαστών.

Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχαν οι:

Σπυρίδων Κίντζιος, Πρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χριστίνα Κουλούρη, Πρυτάνισσα, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μιχαήλ Σφακιανάκης, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είναι ο συντονιστής του συγκεκριμένου έργου με τον Πρύτανη Σπυρίδωνα Κίντζιο να πραγματοποιεί την εναρκτήρια ομιλία. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η ποικιλομορφία των αντικειμένων του κάθε πανεπιστημίου επιτρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις για τη μεταφορά της καινοτομίας στην κοινωνία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα γνώσης. Το δίκτυο στοχεύει να αποτελέσει πρότυπο συνεργασίας για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, ενισχύοντας τον αντίκτυπο όλων των εμπλεκόμενων μελών. Μέσα από κοινές δράσεις εκπαίδευσης και προώθησης της έρευνας διασφαλίζουμε ότι η νέα γνώση δεν παραμένει πλέον στα εργαστήρια αλλά θα φτάσει στην κοινωνία». Ανέφερε επίσης ότι το γραφείο μεταφοράς καινοτομίας του ΓΠΑ, InnovinAgri θα θωρακίσει και θα συστηματοποιήσει τη δυναμική που έχει αναπτύξει το πανεπιστήμιο σε θέματα καινοτομίαε, καθώς θα είναι ένας καταλύτης για την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας.

Τον λόγο έπειτα πήρε η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, Χριστίνα Κουλούρη η οποία επεσήμανε ότι «Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η έρευνα δεν είναι εσωστρεφής, δεν εξαντλείται μόνο σε αντικείμενα τα οποία συνδέονται αποκλειστικά με τις τεχνολογίες και τις θετικές επιστήμες αλλά ότι η παρουσία των κοινωνικών επιστημών μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η τεχνολογία στο επίπεδο της κοινωνίας και της αγοράς. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει τρέξει μία δομή καινοτομίας, την Creative Plus. Έχουμε συστήσει το γραφείο ως μέρος του καινούργιου μας οργανισμού και το γραφείο μεταφοράς καινοτομίας βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον οργανισμό και θα στελεχωθεί στη συνέχεια».

Με τη σειρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, Μιχαήλ Σφακιανάκης, τόνισε ότι «Το έργο αυτό συμβολίζει τη συνεργασία με την έννοια της συμπληρωματικότητας καθώς το ένα πανεπιστήμιο θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία του άλλου με κύριο στόχο την εξωστρέφεια και τη δημιουργία συνεργιών. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά έχει ιδρύσει έναν Τεχνοβλαστό υπολογιστικών συστημάτων ενώ έχει υπό ανάπτυξη άλλους 9 τεχνοβλαστούς για την προώθηση της καινοτομίας».

Τέλος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης ανέφερε ότι «το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει την αρχή της εξωστρέφειας της ακαδημαϊκής κοινότητας». Επίσης, ανέφερε ότι έχει δημιουργηθεί στο πανεπιστήμιο η μονάδα μεταφοράς τεχνολογίας Oneplanet Thessaly, για την οποία περισσότερες πληροφορίες έδωσε η Αντιπρύτανις Καινοτομίας, Διεθνοποίησης, Συνεργασιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χρυσή Λασπίδου. Η ίδια εξήγησε ότι «μέσω της μονάδας πραγματοποιούνται σεμινάρια καινοτομίας σε όλη τη Θεσσαλία καθώς και ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Όσον αφορά το δίκτυο Ρόμβος τόνισε ότι οι συνέργειες θα χτιστούν με βάση τις ανάγκες της αγοράς για τη μεταφορά της καινοτομίας στην κοινωνία».