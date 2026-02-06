Έναν νεκρό και ζημιές σε καλλιέργειες άφησε πίσω της η κακοκαιρία σε Θράκη και Ηλεία

Ένας 55χρονος έχασε τη ζωή του στην Κομοτηνή, την ώρα που οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες στη Μεσσηνία, χιλιάδες σπίτια στον Πύργο Ηλείας έχουν μείνει χωρίς νερό από βλάβη που προκάλεσε η κακοκαιρία σε αγωγό ενώ στην Ιονία Οδό προκλήθηκε και άλλη κατολίσθηση.

Αναλυτικότερα, το πρωί της Παρασκευής (06/02) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης του 55χρονου άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει με το όχημά του ιρλανδική διάβαση του ποταμού Βοσβόζη, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά χειμάρρου και να χάσει τη ζωή του, στην περιοχή του Ηφαίστου, λίγο έξω από την Κομοτηνή.

Ο οδηγός παραβίασε απαγορευτικούς κώνους και ταινίες που είχε τοποθετήσει από τις προηγούμενες μέρες η Ελληνική Αστυνομία, λόγω των πολλών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Εμμανουήλ Ταπατζάς, σημείωσε «δυστυχώς είναι ένα γεγονός το οποίο επαναλαμβάνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εδώ στη Ροδόπη» τονίζοντας ότι «η αστυνομία είχε αποκλείσει από νωρίς και τις δύο πλευρές του δρόμου σε αυτή την ιρλανδική διάβαση -όπως και σε πολλές άλλες- καθώς το νερό που κατεβάζει ο ποταμός Βοσβόζης λειτουργεί σαν χείμαρρος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Ιανουαρίου είχε εντοπιστεί νεκρός ένας 84χρονος αγρότης, το τρακτέρ του οποίου είχε βυθιστεί στον ποταμό Λίσσο στη Ροδόπη, όταν επιχείρησε να περάσει μέσα από αυτόν κι ενώ το νερό ήταν πολύ ορμητικό εξαιτίας μεγάλης βροχόπτωσης που είχε προηγηθεί.

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το ότι αυτό το περιστατικό συνέβη σε ποταμό, ο οποίος πάντοτε, όταν έχουμε καιρικά φαινόμενα, μας δίνει μεγάλη ποσότητα νερού στην κοίτη του και δυστυχώς οι συμπολίτες μας δεν αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα του να προσέχουμε και να εκτιμούμε την ίδια τη ζωή μας.

Πρόκειται για ένα συμπολίτη μας 55 ετών, ο οποίος τις απογευματινές ώρες ήταν στο κρατητήριο της ασφάλειας, κατόπιν με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, πήρε το αυτοκίνητό του, μην εκτιμώντας την μεγάλη ποσότητα του νερού ή υπερεκτιμώντας τις δυνατότητές του ως άνθρωπος, παραβίασε το απαγορευτικό.

Η ποσότητα του νερού ήταν τεράστια και είναι αδύνατον ακόμη και ερπυστριοφόρο να περάσει. Παρόλα αυτά ο συμπολίτης μας τόλμησε να περάσει και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε».

Οριακή η κατάσταση στον ποταμό Πάμισο

Φουσκωμένος είναι ο ποταμός Πάμισος στη Μεσσηνία, εκεί όπου καταλήγουν πολλοί χείμαρροι και πολλοί παραπόταμοι ολόκληρης της περιοχής του κάμπου. Είναι χαρακτηριστική η οριακή κατάσταση που έχει φθάσει το συγκεκριμένο ποτάμι, όπως φαίνεται από τις εικόνες που μετέδωσε για το ΕΡΤnews ο δημοσιογράφος Κώστας Γαζούλης.

Οι Αρχές ανησυχούν για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένονται νέες ισχυρές βροχοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα και τα πάντα -χείμαρροι, ποτάμια, έδαφος- έχουν κορεστεί, έχοντας δεχθεί πολύ νερό και είναι πάρα πολλά σε οριακή κατάσταση. Ζημιές έχουν υποστεί καλλιέργειες σε όλο τον μεσσηνιακό κάμπο.

Από την έντονη κακοκαιρία της Πέμπτης, προκλήθηκαν σημαντικά προβλήματα, κυρίως σε περιοχές της Τριφυλίας, δηλαδή στην περιοχή της Κυπαρισσίας, εκεί όπου εστάλη και 112. Έκλεισε ο εθνικός δρόμος που συνδέει την Κυπαρισσία με τον Πύργο, στο 1ο χιλιόμετρο του Καλού Νερού μάλιστα πλημμύρισαν και περισσότερες από 10 επιχειρήσεις και οικίες.

Πολύ μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν και στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής, καθότι έσπασαν χείμαρροι, μεγάλες πέτρες από ρέματα βρέθηκαν στη μέση του οδοστρώματος ενώ ήταν πάρα πολλά τα επικίνδυνα σημεία.

Ανάλογα ζητήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή των Αρφαρών. Ο ποταμός Άρις, ένας παραπόταμος του Παμίσου, έσπασε και χρειάστηκε να γίνουν κάποια αναχώματα τόσο από το Δήμο Καλαμάτας όσο και από την Περιφέρεια, ενώ έγινε και απεγκλωβισμός τεσσάρων ατόμων, τα οποία βρίσκονταν σε αγροτικό όχημα.

Εν τω μεταξύ, υπάρχει αίτημα από τον Δήμο Καλαμάτας να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Έχει σημειωθεί καθίζηση και στην παλιά Εθνική Οδό, στον Ταΰγετο, που συνδέει την Καλαμάτα με την Σπάρτη. Από την Τετάρτη έχει κλείσει στο 22ο χιλιόμετρο η παλιά Εθνική και η κυκλοφορία των Ι.Χ. γίνεται μέσω παράκαμψης αλλά όχι για φορτηγά οχήματα.

Βροχές και καταιγίδες για σήμερα Παρασκευή – Βελτιώνεται ο καιρός από αύριο Σάββατο

Βροχερός θα είναι ο καιρός και σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι και το πρωί.

Ειδικότερα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως το βράδυ θα ενταθούν εκ νέου.

Στα δυτικά νεφώσεις θα υπάρχουν τοπικές βροχές που από τις προμεσημβρινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, λόγω της υγρασίας, και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στη Κρήτη 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι το πρωί με πρόσκαιρη εξασθένηση. Τα φαινόμενα θα ενταθούν εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

AΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-02-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, τα δυτικά τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-02-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

