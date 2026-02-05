Συνάντηση με το ΥΠΑΑΤ ζητά ο ΣΕΚ

Η σημερινή κατάσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας, τα προβλήματα όλων των κλάδων της κτηνοτροφίας και η πορεία των κινητοποιήσεων συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας – ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4/2/2026.

Επί πλέον εξετάστηκαν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚ, στην κατεύθυνση της επίλυσης των κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να ζητηθεί άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να συζητηθούν εκτενώς και ουσιαστικά τα σοβαρά και συσσωρευμένα προβλήματα που ταλανίζουν τον κτηνοτροφικό τομέα και να κατατεθούν οι προτάσεις του ΣΕΚ.