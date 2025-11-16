Πανελλαδικό Αγροτοκτηνοτροφικό Συλλαλητήριο, Αθήνα: Δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα για πανελλαδικές κινητοποιήσεις

Το εναρκτήριο λάκτισμα για έναν «θερμό» χειμώνα, με δυναμικές κινητοποιήσεις αγροτών σε όλη τη χώρα, δόθηκε στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (11/11) στην Αθήνα. Μετά την πρόσφατη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στην πρωτεύουσα, θα ακολουθήσει στις 23 Νοέμβρη ευρεία σύσκεψη που συγκαλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Θεσσαλία, όπου αναμένεται να δοθεί το σύνθημα για πανελλαδικές κινητοποιήσεις και μπλόκα, τα οποία πρόκειται να στηθούν ανά την επικράτεια στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στο συλλαλητήριο, που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της ΕΘΕΑΣ έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έδωσαν το «παρών» αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τη Στερεά Ελλάδα, τη Βόρεια Ελλάδα κ.ά. Από νωρίς το πρωί, κατέφθασαν στην πλατεία Καραϊσκάκη και, στη συνέχεια, πραγματοποίησαν πορεία, η οποία κατέληξε έξω από το ΥΠΑΑΤ, στην Αχαρνών.

Οι παραγωγοί διεκδικούν άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, στέλνοντας μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις αυτές είναι μόνο η αρχή. Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου στις ομιλίες τους τόνισαν ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και στις αποζημιώσεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. «Ο αγροτικός κόσμος έχει πρόβλημα επιβίωσης και είναι σε στάση πληρωμών», είπαν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων σημείωσαν ότι η κτηνοτροφία πλήττεται από την ευλογιά, με συνέπειες όχι μόνο στην παραγωγή ζώων, αλλά και σε όλη την αλυσίδα παραγωγής ζωοτροφών και γαλακτοκομικών προϊόντων, επηρεάζοντας τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους. «Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, κλείνει το σπίτι μας», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Καμπούρης, επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ).

Όπως ανέφερε στην «ΥΧ» ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που θα γίνει το επόμενο δεκαήμερο, θα εξεταστούν τα επόμενα βήματά τους και η ενίσχυση των κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης διαμαρτυρίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αγρότες κατευθύνθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φωνάζοντας συνθήματα και ζητώντας άμεσες λύσεις για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον Οργανισμό, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και την καταβολή των αποζημιώσεων για την απώλεια των κοπαδιών τους από την ευλογιά.

Τα αιτήματα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτών παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους στον ΥπΑΑΤ, Κώστα Τσιάρα, και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Συνοπτικά, τα αιτήματα είναι τα ακόλουθα: Άμεση καταβολή των ενισχύσεων και αποζημιώσεων (1,2 δισ. ευρώ) που εκκρεμούν σε ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ, καθώς και διόρθωση σοβαρών αστοχιών στην Επιστροφή του ΕΦΚ Πετρελαίου, καθώς και των ενισχύσεων de minimis των ζωοτροφών.

Αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων: Πλήρεις και ταχείες αποζημιώσεις για τους πληγέντες κτηνοτρόφους, με κάλυψη της απώλειας εισοδήματος κατά την περίοδο καραντίνας, αποζημίωση για την καταστροφή προϊόντων, καθώς και χορήγηση προκαταβολής αμέσως μετά τη σφαγή των ζώων.

Η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει το ξερίζωμα της ευλογιάς με όλα τα πρόσφορα μέσα που έχει, επιστήμη, υγειονομικά μέτρα και ενημέρωση των κτηνοτρόφων. Παράλληλα, πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για πιθανή τοπική χρήση εμβολίων.

Αποζημιώσεις για τους παραγωγούς που προμήθευαν ζωοτροφές στις πληγείσες εκμεταλλεύσεις.

Θέσπιση ειδικών μέτρων στήριξης, όπως δανειακές διευκολύνσεις, καθώς και φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για τους πληγέντες – επιστροφή της προκαταβολής φόρου, που παρακρατήθηκε το 2024 για όσους έχασαν τα κοπάδια τους. Επενδυτικά προγράμματα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Σχέδια Βελτίωσης και άλλες πληρωμές του ΠΑΑ: Οι διαδικασίες ένταξης καθυστερούν υπέρμετρα – πλέον για διάστημα άνω των τριών ετών. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι καλούνται να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια έως τον Μάρτιο του 2026, γεγονός ανέφικτο υπό τις παρούσες συνθήκες. Ζητούμε την άμεση επίσπευση και πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία εντάξεων.

Οι νέοι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ακόμη περιμένουν την ενίσχυση για ενάμιση χρόνο.

Το πρόγραμμα των Βιολογικών καταστράφηκε και οι πραγματικοί βιοκαλλιεργητές περιμένουν να πληρωθούν, το ίδιο ισχύει και για τις σπάνιες φυλές. Κόστος ενέργειας: Το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί συνεχές οικονομικό πλήγμα για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Απαιτούνται: Δίκαιη επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου, με πλήρη αποκατάσταση των αδικιών και ένταξη όλων των δικαιούχων.

Οργανωμένη διαχείριση των ΑΠΕ και ορθή εφαρμογή του net metering για αγρότες και συνεταιρισμούς.

ΕΛΓΑ: Ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του μοντέλου λειτουργίας. Οι ετήσιες αποζημιώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τα διαθέσιμα κεφάλαια του Οργανισμού. Θεωρείται επιβεβλημένη η αναθεώρηση του μοντέλου λειτουργίας του ΕΛΓΑ, ώστε να μπορεί να επιχορηγείται από ευρωπαϊκά ταμεία και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της νέας κλιματικής εποχής. Σε ό,τι αφορά την ενεργητική προστασία και την πρόληψη ζημιών, ζητείται η άμεση εφαρμογή τεχνικών ενεργητικής προστασίας και ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλες συνέπειες της κλιματικής κρίσης, και η προώθηση των αντιχαλαζικών διχτυών. Φορολογικές αλλαγές και κίνητρα για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς: Προβλήματα στην εφαρμογή της έκπτωσης φόρου 50% για τους συνεταιρισμένους αγρότες, ειδικά για εκείνους με συγκεκριμένη νομική μορφή για φορολογικούς λόγους.

Άμεσες βελτιώσεις, ώστε η έκπτωση φόρου να εφαρμοστεί απρόσκοπτα.

Επιστροφή ΦΠΑ για επενδύσεις Ομάδων Παραγωγών, το οποίο παραμένει άλυτο. Νέα ΚΑΠ: Συστηματικός διάλογος με τους φορείς των αγροτών για τις αλλαγές που έρχονται, ώστε να μην επαναληφθούν τα σοβαρότατα προβλήματα του σημερινού ΣΣ ΚΑΠ. Θέματα όπως η βελτίωση του ορισμού και των προϋποθέσεων του ενεργού αγρότη, καθώς και η εφαρμογή ισχυρών και μακροχρόνιων κινήτρων για τους νέους αγρότες είναι εκ των ουκ άνευ.

Αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αρδευτικό νερό σε όλη τη χώρα, καθώς και ενίσχυση της διαχείρισης και της εξοικονόμησης νερού, με ταυτόχρονη αξιοποίηση ΑΠΕ για τη μείωση του αρδευτικού κόστους. Το πρόβλημα της λειψυδρίας επηρεάζει ήδη την παραγωγή σε όλη τη χώρα και χρειάζεται ολοκληρωμένη παρέμβαση, με έργα σε κάθε περιφέρεια. Παράλληλα, πρέπει να εφαρμοστεί συμφωνία με τη ΔΕΗ, ώστε τα αρδευτικά φράγματα να λειτουργούν και με βάση τις ανάγκες άρδευσης των αγροτών, και όχι αποκλειστικά σύμφωνα με την τιμή ενέργειας που πωλεί η ΔΕΗ.

Διευκόλυνση των αγροτών στην πρόσβαση σε κεφάλαια λειτουργίας τόσο για τις εκμεταλλεύσεις, όσο και για τις επενδύσεις. Η πρόσβαση σήμερα είναι περιορισμένη, με υψηλό κόστος, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα των αγροτών και της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Κ. Τσιάρας: «Η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο»

«Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή για διάλογο και αντιμετώπιση των προβλημάτων», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνάντηση που είχε με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, οι οποίοι του παρέδωσαν το ψήφισμά τους το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) στην Αθήνα.

«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια διεξοδική συζήτηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, που οργάνωσαν το συλλαλητήριο, για όλα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Τα κρίσιμα θέματα είναι δύο: Το ζήτημα της ροής των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ζήτημα της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς. Ακούστηκαν οι απόψεις όλων των εκπροσώπων, όλων των φορέων, για θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους Έλληνες παραγωγούς», δήλωσε ο κ. Τσιάρας. Ο ίδιος, μεταξύ άλλων, συμπλήρωσε: «Η κυβέρνηση το έχει αποδείξει πολλές φορές: Είναι αποφασισμένη να στηρίξει με κάθε δυνατό μέσο ουσιαστικά τον έντιμο Έλληνα παραγωγό, αλλά, κυρίως, να δρομολογήσει όλες τις εξελίξεις και το πλαίσιο μέσα από το οποίο αφενός οι δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα θα υποστηρίζονται και αφετέρου θα έχουν και συνέχεια. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, υπάρχει μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Γι’ αυτόν τον λόγο και επιχειρείται να μπουν σε μια σειρά οι πληρωμές που θα ξεκινήσουν από αυτόν τον μήνα –και θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα– από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υπάρχει μια γενικότερη ανακούφιση του παραγωγικού κόσμου».

Θεσσαλία: Αγροτικές συσκέψεις συντονισμού και πολύμορφες δράσεις

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται στη Θεσσαλία οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι, πραγματοποιώντας δεκάδες συσκέψεις και ενημερωτικές περιοδείες στα χωριά των νομών. Μετά τη δυναμική παρουσία των Θεσσαλών αγροτών στο συλλαλητήριο της Αθήνας, οι αγροτοσυνδικαλιστές επιστρέφουν στις περιοδείες, τις επαφές και τις συσκέψεις, ενώ τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στη Νίκαια, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Οι Ομοσπονδίες της περιοχής προχωρούν αυτές τις μέρες σε μεγάλες συσκέψεις συντονισμού για να συζητηθούν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα και να προετοιμάσουν τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική σύσκεψη.

Έτσι, την Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε μεγάλη πανλαρισαϊκή σύσκεψη στον Τύρναβο. Εκεί τονίστηκε η ανάγκη συμμετοχής των αγροκτηνοτρόφων στις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που ετοιμάζονται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση υπογραμμίστηκαν τα εξής: «Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι τεράστιες για τη στάση πληρωμών και τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει σε αγρότες και κτηνοτρόφους, για την εξάπλωση της ευλογιάς και τη θανάτωση πάνω από 400.000 προβάτων σε όλη τη χώρα, για το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις – ψίχουλα του ΕΛΓΑ, που ούτε καν αυτά δεν δίνονται, για τις χαμηλές τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που φτάνουν πανάκριβα στο ράφι.

Η χρονιά είναι καταστροφική για αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, χωρίς ρευστότητα, χωρίς εισόδημα και χωρίς προοπτική με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής και της ΚΑΠ που αποτελεί εργαλείο συγκέντρωσης γης και παραγωγής σε λιγότερα χέρια. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο των επιδοτήσεων που δεν δίνονται στην πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου, όπως ζητάει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα χρόνια τώρα.

Ξέρουμε από την εμπειρία μας πως ό,τι κερδίσαμε ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων, πολυήμερων μπλόκων, ανυποχώρητου και διαρκούς αγώνα. Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία, είναι μονόδρομος για εμάς οι συντονισμένες κινητοποιήσεις, με ισχυρά, μαζικά και μαχητικά μπλόκα. Τίποτα δεν κερδήθηκε από τον καναπέ, από τα καφενεία και τo ίντερνετ. Στον δρόμο θα ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν.

Στον δρόμο θα πιέσουμε την κυβέρνηση και θα αποσπάσουμε κατακτήσεις. Στον δρόμο, με τη συμπαράσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, θα κερδίσουμε το δικαίωμά μας να καλλιεργούμε και να παράγουμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για τον ελληνικό λαό και να ζήσουμε τις οικογένειές μας με μείωση του κόστους παραγωγής και κατώτερες εγγυημένες τιμές».

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι και οι Συνεταιρισμοί του Δήμου Αγιάς καταγγέλλουν τη συνεχιζόμενη κοροϊδία και εγκατάλειψη από την κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και προγραμματίζουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα δυναμικό συλλαλητήριο σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στην πλατεία της Αγιάς.

Ανάλογη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού την Πέμπτη (13/11), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον Παλαμά Καρδίτσας, αλλά και στην Άλλη Μεριά του Βόλου, από την Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.