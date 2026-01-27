«Βιολάντα»: Εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός στα συντρίμμια της φονικής έκρηξης

Αυλαία στη μεγάλη τραγωδία της μεγάλης έκρηξης στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Βρέθηκε και η πέμπτη γυναίκα, απανθρακωμένη, στο πόστο της. Εντοπίστηκε στο ισόγειο του εργοστασίου, λίγα μέτρα από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν οι τρεις από τις άλλες τέσσερις συναδέλφισσές της.

Την είδηση έκανε γνωστή πριν λίγο η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Χθες συγγενείς των θυμάτων έδωσαν δείγματα DNA και σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιστοίχισης, για να μπορέσουν στη συνέχεια να παραλάβουν τις σορούς των συγγενών τους.

Tα ακριβή αίτια της τραγωδίας, αναζητά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ στο «μικροσκόπιο» η ανάφλεξη, η οποία καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Από χθες έχει ήδη ξεκινήσει ο κύκλος των καταθέσεων για τη φονική έκρηξη, ώστε όσο το δυνατόν συντομότερα να συγκεντρωθούν τα στοιχεία και να σταλεί ο φάκελος στον εισαγγελέα.

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά.

Οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται πως αίτημα στην εισαγγελία για τη συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στις έρευνες, καταθέτει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, το οποίο εξήγγειλε 24ωρη απεργία, για σήμερα.

Την ίδια ώρα, πρωτοβουλίες οικονομικής στήριξης των οικογενειών των θυμάτων, ανακοίνωσε η εταιρεία «Βιολάντα», εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της για τον χαμό των πέντε εργαζομένων της.

