Τρίκαλα: Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων – Εντοπίστηκαν τρία νεκρά άτομα

Τρία νεκρά άτομα εντοπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 στο εργοστάσιο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέσα βρίσκονταν 13 άτομα.

Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 5 άτομα αγνοούνταν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκες εργαζόμενες. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, τρία πτώματα εντοπίστηκαν πριν από λίγο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ