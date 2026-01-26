Τρίκαλα: Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων – Εντοπίστηκαν τρία νεκρά άτομα
Τρία νεκρά άτομα εντοπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 στο εργοστάσιο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέσα βρίσκονταν 13 άτομα.
Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 5 άτομα αγνοούνταν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκες εργαζόμενες. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, τρία πτώματα εντοπίστηκαν πριν από λίγο.
Βιολάντα – Η ανακοίνωση της εταιρείας: «Χθες κόβαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα», λένε οι εργαζόμενοι
26/01/2026 3' διάβασμα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ