Καρυδοχώρι Σερρών: Το μικρό χωριό που γράφει μεγάλη ιστορία

Σε έναν τόπο μόλις 30 μόνιμων κατοίκων, εκεί όπου η σιωπή της υπαίθρου συνδυάζεται με την αντοχή και το πείσμα των ανθρώπων της, το Καρυδοχώρι Σερρών κατάφερε να γράψει μια ιστορία που ξεπερνά τα όρια ενός μικρού χωριού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδοχωρίου «Ο Άγιος Αθανάσιος» κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να αποκτήσει θεσμική αναγνώριση, να καταγράψει τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου, να αναδείξει την περιοχή στο ευρύτερο κοινό και να προσελκύει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μετά από επίμονες προσπάθειες, ο Σύλλογος κατάφερε να ενταχθεί επίσημα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού. Παράλληλα, έλαβε προέγκριση για την εγγραφή του Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων και των πέτρινων γεφυριών της Κοιλάδας του Κρουσοβίτη στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Επιπλέον, τα πέτρινα γεφύρια αναγνωρίστηκαν ως Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω ΦΕΚ, αποτέλεσμα τριετούς, μεθοδικής και συστηματικής δουλειάς, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, Κώστας Νικολαϊδης.

«Η βοήθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν καθοριστική και μας έδωσε τη δυνατότητα να πετύχουμε όλα αυτά», λέει ο κ. Νικολαϊδης. «Η προσπάθειά μας αποδεικνύει πως όταν υπάρχει όραμα, συλλογικότητα και αγάπη για τον τόπο, η πολιτιστική δράση μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης και να δώσει φωνή σε έναν ακριτικό τόπο που αρνείται να σιωπήσει».

Κάθε Νοέμβριο, στο Καρυδοχώρι διοργανώνεται το Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων – μια γιορτή που έχει προβληθεί και από την «ΥΧ» – και που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για ολόκληρη την περιοχή. Παραγωγοί από τα γύρω χωριά και την ευρύτερη Κοιλάδα του Κρουσοβίτη εκθέτουν τα προϊόντα τους, αναδεικνύοντας τον πλούτο της τοπικής γης, τις παραδοσιακές καλλιέργειες και τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής. Το Φεστιβάλ δεν είναι μόνο γιορτή των γεύσεων, αλλά και ένα παράθυρο στην παράδοση, στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

«Για εμάς, αυτή είναι η ανώτερη αναγνώριση για όλες τις προσπάθειές μας, τόσο για το Φεστιβάλ όσο και για τα πέτρινα γεφύρια», προσθέτει ο κ. Νικολαϊδης. «Στην αρχή φάνταζε κάτι δύσκολο, ίσως και απίθανο να επιτευχθεί, όμως με υπομονή και δουλειά το πετύχαμε και συνεχίζουμε δυναμικά με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες». Το Καρυδοχώρι, με μόλις 30 κατοίκους, δείχνει πώς η συλλογικότητα, η αγάπη για τον τόπο και η επιμονή μπορούν να μετατρέψουν ένα μικρό χωριό σε ζωντανό πολιτιστικό προορισμό.