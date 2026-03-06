Συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ για τη στήριξη αγροτικών συνεταιρισμών και πληγέντων παραγωγών από τον παγετό του Μαρτίου 2025

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ, κατόπιν αιτήματος του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα, με τη συμμετοχή και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θάνου Πετραλιά, με κύριο αντικείμενο συζήτησης την εξεύρεση λύσεων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των καλλιεργητών που υπέστησαν βαρύτατο πλήγμα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της περσινής άνοιξης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Βουλευτής Πέλλας της ΝΔ κ. Διονύσης Σταμενίτης, και ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών κ. Χρήστος Γιαννακάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας, κ. Κώστας Ταμπακιάρης, ο πρόεδρος του Α.Σ. Πέλλας κ. Μιχάλης Φαρμάκης, ο πρόεδρος του Α.Σ. Σκύδρας «Η Νέα Μέλισσα» κ. Παντελής Γερασίμου και ο διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας κ. Κοσμάς Βάγγας.

Στην ατζέντα της συζήτησης, η ανάγκη κρατικής οικονομικής ενίσχυσης των αγροτικών συνεταιρισμών. Όπως τόνισε ο κ. Τσαβδαρίδης, λόγω του καταστροφικού παγετού του Μαρτίου 2025 και της συνεπαγόμενης δραματικής μείωσης των προϊόντων που διακινήθηκαν, οι συνεταιρισμοί έχουν υποστεί σοβαρή οικονομική ζημία, με αποτέλεσμα να αδυνατούν πλέον να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Επιπροσθέτως, εξετάστηκε διεξοδικά η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη χορήγηση ad hoc αποζημιώσεων στους παραγωγούς πολλών νομών της χώρας για τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στο προανθικό στάδιο από τον ίδιο παγετό, πλήττοντας σημαντικές καλλιέργειες σε κεράσια, μήλα, αχλάδια, κυδώνια, ρόδια και ροδάκινα.