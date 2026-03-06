Tην Τετάρτη 1 Απριλίου στην Αθήνα, το «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι»

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος – ΔΟΒ σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνουν το «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι», την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα έναρξης 09:00, στην Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138).

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι φορέων και αγροτικών συνεταιρισμών, παραγωγοί και εκκοκκιστές θα συζητήσουν και θα προσεγγίσουν καίρια θέματα που απασχολούν την ελληνική βαμβακοκαλλιέργεια με κύριο σκοπό τη χάραξη στρατηγικών επιλογών για το προϊόν.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι εξής:

Η βαμβακοκαλλιέργεια και η σπουδαιότητά της για την εθνική μας οικονομία

Μύθοι και αλήθειες για το βαμβάκι / Βαμβάκι – the fibre of our life

Βαμβάκι & συνθετικές ίνες/ η υγεία, το περιβάλλον και η νομοθεσία

Καινοτομία και διαφοροποίηση/ πολιτικές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου / τα brands και οι σύγχρονες τάσεις

Για τη συμμετοχή στο συνέδριο απαιτείται ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ. Είσοδος ελεύθερη.