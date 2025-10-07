Άλλο ένα βυτίο ελαιολάδου πούλησε ο ΑΕΣ Αγ. Αποστόλων στα 7,85 ευρώ/κιλό
Ακόμα ένα βυτίο με αγουρέλαιο εσοδείας 2025/26 πούλησε μετά από συμφωνία ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Αποστόλων Λακωνίας.
Φουλάρουν οι Άγιοι Απόστολοι για συνεχείς δημοπρασίες
06/10/2025 1' διάβασμα
Πέρυσι η χρονιά είχε ξεκινήσει από τα 10,2 ευρώ/κιλό. Σε σημερινή ανάρτησή του στο Facebook ο Συνεταιρισμός αναφέρει τα εξής:
Ο ΑΓΡ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΟΜΑ ΒΥΤΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2025-2026 ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 7,85€/ΚΙΛΟ