Άλλο ένα βυτίο ελαιολάδου πούλησε ο ΑΕΣ Αγ. Αποστόλων στα 7,85 ευρώ/κιλό

07/10/2025
07/10/2025
Ακόμα ένα βυτίο με αγουρέλαιο εσοδείας 2025/26 πούλησε μετά από συμφωνία ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Αποστόλων Λακωνίας.

Φουλάρουν οι Άγιοι Απόστολοι για συνεχείς δημοπρασίες

Ιδιαίτερα θετικό ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης δημοπρασίας αγουρέλαιου στον Αγροτικό συνεταιρισμό των Αγίων Αποστόλων, αφού η τιμή πώλησης ήταν τελικά πάνω από την τιμή εκκίνησης που είχε τεθεί. Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Μπατσάκης Παναγιώτης: «H δημοπρασία ξεκίνησε στα 7,50 ευρώ αλλά τελικά κατέληξε στα 7,85 ευρώ. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος που υπήρχε […]

06/10/2025

Η συμφωνηθείσα τιμή ήταν στα 7,85 ευρώ/κιλό, όσο δηλαδή πούλησε το Σάββατο και τα δύο βυτία με το πρώτο αγουρέλαιο της νέας σοδειάς μετά από δημοπρασία.

Πέρυσι η χρονιά είχε ξεκινήσει από τα 10,2 ευρώ/κιλό. Σε σημερινή ανάρτησή του στο Facebook ο Συνεταιρισμός αναφέρει τα εξής:

Ο ΑΓΡ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΟΜΑ ΒΥΤΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2025-2026 ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 7,85€/ΚΙΛΟ

ypaithros.gr
