ΥΠΑΑΤ: «Οι πληρωμές θα γίνουν σύντομα» – Στο κόκκινο η αγωνία των αγροτών

Με έντονη ανησυχία και αγανάκτηση επικοινωνούν καθημερινά δεκάδες αγρότες με τα γραφεία του ypaithros.gr , αναζητώντας απαντήσεις για τις πολυαναμενόμενες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κατάσταση εντάθηκε μετά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, καθώς χιλιάδες δικαιούχοι περίμεναν να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις αρχές του καλοκαιριού, χωρίς αποτέλεσμα.

Για το θέμα το ypaithros.gr επικοινώνησε με υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΑΑΤ οι οποίοι μας ανέφεραν «οι πληρωμές θα γίνουν σύντομα», η ακριβής ημερομηνία ωστόσο παραμένει άγνωστη. «Έχουμε δώσει εντολή να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όμως μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζει πότε ακριβώς θα πιστωθούν τα ποσά», δήλωσαν στο ypaithros.gr υψηλόβαθμοι παράγοντες του υπουργείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Οργανισμό Πληρωμών (τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μας διαβεβαίωναν τις προηγούμενες ημέρες), υπάρχει πιθανότητα μέχρι την Παρασκευή 22 Αυγούστου να καταβληθούν τα υπόλοιπα από τα παλιά βιολογικά προγράμματα, που αγγίζουν τα 60 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ως το τέλος του μήνα αναμένεται να «τρέξουν» και οι πληρωμές για τα υπόλοιπα των Σπάνιων Φυλών, καθώς και για τα Βιολογικά φυτικής παραγωγής της νέας προκήρυξης.

Ωστόσο, η παρατεταμένη αβεβαιότητα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Με τις οικονομικές υποχρεώσεις να «τρέχουν» και τις ανάγκες της παραγωγής να κορυφώνονται, η ρευστότητα παραμένει ζητούμενο για χιλιάδες δικαιούχους. Όπως τονίζουν παραγωγοί που επικοινωνούν με την «ΥΧ», «δεν είναι απλά μια καθυστέρηση, είναι θέμα επιβίωσης».