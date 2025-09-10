Smart Agritourism Challenge: Εκδήλωση για την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στον αγροτουρισμό και την ύπαιθρο

Το Smart Agritourism Challenge έρχεται στη Χαλκίδα, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 17:00-20:00 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 11:00-14:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας(Ελ. Βενιζέλου 12, Χαλκίδα), προσκαλώντας παραγωγούς, επαγγελματίες του τουρισμού, φοιτητές, προγραμματιστές και νέους επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε ένα διήμερο συνεργασίας, καινοτομίας και έμπνευσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το Open Farm, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Ευβοίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PoliRuralPlus, το οποίο στοχεύει στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, την ενίσχυση της καινοτομίας και την αναζωογόνηση της υπαίθρου, αξιοποιώντας εργαλεία όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία χαρτογράφησης.

Το Smart Agritourism Challenge αποτελεί την κεντρική δράση του ελληνικού πιλότου του προγράμματος PoliRuralPlus – CENTRAL GREECE PILOT, στον οποίο συμμετέχουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η NEUROPUBLIC και η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, συμβάλλοντας ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που συνδέουν την αγροδιατροφή, τον τουρισμό και την τεχνολογία.

Ένα διήμερο εμπειρίας και δημιουργίας

Το πρόγραμμα του διημέρου περιλαμβάνει:

Παρουσιάσεις και ομιλίες από ειδικούς στους τομείς του αγροτουρισμού, της βιωσιμότητας, της επιχειρηματικότητας και των νέων τεχνολογιών.

από ειδικούς στους τομείς του αγροτουρισμού, της βιωσιμότητας, της επιχειρηματικότητας και των νέων τεχνολογιών. Διαδραστικά εργαστήρια , στα οποία οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και θα αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που απαντούν σε πραγματικές προκλήσεις του αγροτουρισμού.

, στα οποία οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και θα αναπτύξουν που απαντούν σε πραγματικές προκλήσεις του αγροτουρισμού. Παρουσίαση ιδεών μπροστά σε κοινό και επιτροπή , με ανατροφοδότηση από ειδικούς και ανθρώπους της αγοράς.

, με και ανθρώπους της αγοράς. Οι ιδέες που θα διακριθούν, θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις και συμβολικά δώρα, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή, με δυνατότητα φυσικής παρουσίας στην Χαλκίδα, αλλά και παρακολούθησης μέσω livestream.

Οφέλη Συμμετοχής

Συνεργατική και εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από την ομαδική εργασία με άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων και επαγγελματικών υποβάθρων.

μέσα από την ομαδική εργασία με άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων και επαγγελματικών υποβάθρων. Επαφή με καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία , τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε επιχειρηματικές και αγροτουριστικές δραστηριότητες.

, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε επιχειρηματικές και αγροτουριστικές δραστηριότητες. Δικτύωση με παραγωγούς, νέους επιστήμονες και επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης, δημιουργώντας ευκαιρίες συνέργειας.

του τουρισμού και της εστίασης, δημιουργώντας ευκαιρίες συνέργειας. Καθοδήγηση και έμπνευση για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της υπαίθρου.

Βρείτε το πρόγραμμα εδώ

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.