IFA Cultivate Challenge: Νεοφυείς επιχειρήσεις που αλλάζουν το μέλλον των λιπασμάτων

Η Διεθνής Ένωση Λιπασμάτων (International Fertiliser Association – IFA) παρουσίασε τους 13 φιναλίστ του πρώτου IFA Cultivate Challenge, ενός νέου διαγωνισμού που αναζητά καινοτόμες λύσεις για τις μεγαλύτερες προκλήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας λιπασμάτων. Από την απο-ανθρακοποίηση της παραγωγής αμμωνίας μέχρι την αποτελεσματικότερη χρήση φωσφόρου και την ακριβή παρακολούθηση των θρεπτικών ουσιών, οι συμμετοχές προέρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου και υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο θρέφουμε τις καλλιέργειες και τον πλανήτη.

Παγκόσμια απήχηση και αυστηρή επιλογή

Πάνω από 100 startups από 40 και πλέον χώρες υπέβαλαν αίτηση. Μετά από λεπτομερή αξιολόγηση από την SVG Ventures, τo EIT-Food και ειδικούς της IFA, οι συμμετέχοντες περιορίστηκαν σε 13 φιναλίστ που συνδυάζουν επιστημονική αξιοπιστία, δυνατότητα κλιμάκωσης και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Ποιοι ξεχώρισαν

Η λίστα περιλαμβάνει εταιρείες, όπως:

HydGene (Αυστραλία) και NitroCapt (Σουηδία), που παράγουν πράσινο άζωτο και υδρογόνο, χρησιμοποιώντας αέρα, νερό και ανανεώσιμη ενέργεια.

Phospholutions (ΗΠΑ), που αναπτύσσει λύσεις για τη βελτιστοποίηση της χρήσης φωσφόρου.

Paul-Tech (Εσθονία), που παρέχει δεδομένα εδάφους σε πραγματικό χρόνο.

MazaoHub (Τανζανία), που χρησιμοποιεί AI και κλιματικά δεδομένα για να στηρίξει μικροκαλλιεργητές.

Taxon (ΗΠΑ) και LiveGrow (ΗΠΑ), που αξιοποιούν μικροβιακή βιοτεχνολογία και βιοδιεγέρτες για βιώσιμη γεωργία.

Στην κατηγορία «wildcard» περιλαμβάνονται προτάσεις όπως αυτές της Marvin (δορυφορική παρακολούθηση με AI) αποδεικνύουν ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται σε προκαθορισμένο πλαίσιο.

Η σημασία της συνεργασίας

Σύμφωνα με τον Jack Keeys, επικεφαλής του IFA Innovation Hub, η απο-ανθρακοποίηση της παραγωγής αμμωνίας ήταν το πιο ανταγωνιστικό πεδίο, ενώ η συνεργασία μεταξύ των παικτών της βιομηχανίας είναι «κλειδί» για να επιτευχθεί ο στόχος: Βιώσιμη θρέψη του πλανήτη με παράλληλη μείωση εκπομπών και βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας.

Το επόμενο βήμα

Οι φιναλίστ θα συμμετάσχουν σε εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης, θα έχουν πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο της IFA και θα παρουσιάσουν τις λύσεις τους στο World Agri-tech Innovation Summit στο Λονδίνο. Για τις εταιρείες αυτές, ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μια ευκαιρία διάκρισης, αλλά και μια πλατφόρμα για να φτάσουν πιο γρήγορα στην αγορά και να αποκτήσουν στρατηγικούς συνεργάτες.

Το μήνυμα του φετινού Cultivate Challenge είναι σαφές: Η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να μεταμορφώσουν τα λιπάσματα από έναν παραδοσιακό βιομηχανικό κλάδο σε πρωτοπόρο της βιώσιμης γεωργίας.