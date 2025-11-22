Άνοιξε ο Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος στο πάρκο του Αλκαζάρ

Ένα έργο πανελλήνιας, αλλά και διεθνούς εμβέλειας, ο Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος, που τοποθετεί τη Λάρισα στην καρδιά του παγκόσμιου τουρισμού, εγκαινιάστηκε προ ημερών στο πάρκο του Αλκαζάρ (σ.σ. λίγα μέτρα πιο κάτω είναι και το άγαλμα του Ιπποκράτη).

Παρουσία τόσο του νυν δημάρχου, Θανάση Μαμάκου, όσο και του προκατόχου του, Απόστολου Καλογιάννη, σε μια ένδειξη πολιτικού-αυτοδιοικητικού πολιτισμού που εκπέμπει η πόλη, έγινε μια λιτή και όμορφη εκδήλωση, με την οποία άνοιξε επίσημα τις πόρτες του για το κοινό ο ιδιαίτερος και καλαίσθητος κήπος, κερδίζοντας αμέσως τις καρδιές των πολιτών που τον επισκέφθηκαν.

«Ο Βοτανικός Κήπος, που φέρει το όνομα του Ιπποκράτη, δεν είναι ένα ακόμα σημείο πρασίνου για την πόλη μας. Είναι ένας χώρος μάθησης, ένας χώρος ζύμωσης κι ένας χώρος κοινωνικής συναναστροφής, που μέσα από τις ψηφιακές ευκολίες που παρέχονται μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες αναφορικά με τη ζωή του πατέρα της ιατρικής, του Ιπποκράτη, ο οποίος έζησε το δεύτερο μισό της ζωής του στην πόλη της Λάρισας, όπου και πέθανε», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Μαμάκος.

Από την πλευρά του, ο τέως δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Καλογιάννης, δήλωσε πως «η υπόθεση της Ιπποκρατικής Λάρισας είναι τεράστια. Έτσι έγιναν η σύλληψη και ο σχεδιασμός αυτού του έργου, έτσι γίνονταν οι εκδηλώσεις, έτσι γίνεται η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στο κέντρο της πόλης, προκειμένου πάνω σε αυτά τα μνημεία της πόλης, στον πολιτισμό της, να μπορέσουμε να βρούμε το αύριό της».

Τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου έργων για τον «Ιπποκράτειο Τόπο»

Ο Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου έργων για τον «Ιπποκράτειο Τόπο» –ένα εξαιρετικής σημασίας τοπόσημο της Λάρισας και της Θεσσαλίας–, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της δημοτικής αρχής για την ανάδειξη της πόλης του Ιπποκράτη.

Στον χώρο του κήπου, οι επισκέπτες μπορούν, με χρήση app και μέσω qr code, να λαμβάνουν πληροφορίες για τα φυτά που συνθέτουν τον κήπο, από τις ενημερωτικές πινακίδες και τα πινακίδια στα παρτέρια των φυτών. Tο έργο ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς δίνεται η δυνατότητα εικονικής (σ.σ. ψηφιακής περιήγησης) μέσα από την ειδική ιστοσελίδα (www.htil.gr) που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτόν, καθώς και η δυνατότητα να ξεναγηθούν από το avatar του Ιπποκράτη, με επίσκεψη στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Για την υλοποίηση του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου έχουν συνεργαστεί οι Αντιδημαρχίες και οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων. Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Ιπποκράτειος Τόπος» είναι ενταγμένο στην πράξη «Στρατηγικές Αστικές Αναπλάσεις – Διαχρονικοί Βηματισμοί Δήμου Λαρισαίων» και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (σ.σ. υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έργο «Παρεμβάσεις, με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου»).