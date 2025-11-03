S&P Global: Ανάκαμψη της απόδοσης του ελληνικού τομέα μεταποίησης

Στις 53,5 μονάδες έκλεισε τον Οκτώβριο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI), τιμή υψηλότερη από τις 52 μονάδες του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global, τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν ταχύτερη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών του τομέα, βελτίωση η οποία ήταν η δεύτερη ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο (ξεπεράστηκε μόνο από την αντίστοιχη του Αυγούστου). Η συνολική ανάπτυξη ήταν, επίσης, εντονότερη από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας.

Η ταχύτερη αύξηση στα επίπεδα παραγωγής των Ελλήνων κατασκευαστών συνέβαλε στην πρόσφατη ανάπτυξη, τον Οκτώβριο. Η αύξηση της παραγωγής ήταν σε γενικές γραμμές έντονη και επέκτεινε την τρέχουσα περίοδο ανάπτυξης σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους. Οι εταιρείες συχνά ανέφεραν στο πλαίσιο της έρευνας ότι η αυξημένη παραγωγή οφειλόταν στη συνεχιζόμενη αύξηση της εισροής νέων παραγγελιών και στην απόκτηση νέων πελατών.

Τα στοιχεία του Οκτωβρίου υπέδειξαν ταχύτερη αύξηση των νέων παραγγελιών, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης αυξήθηκε από το χαμηλό επτά μηνών του Σεπτεμβρίου. Μέλη του πάνελ που συμμετείχαν στην έρευνα υπέδειξαν ότι οι αυξημένες δαπάνες για μάρκετινγκ συνέβαλαν στην ενίσχυση των νέων πωλήσεων.

Σε αντίθεση με την αύξηση των συνολικών νέων παραγγελιών, οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν περαιτέρω μείωση των νέων πωλήσεων εξαγωγών τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με αναφορές στο πλαίσιο της έρευνας, οι υποτονικές συνθήκες ζήτησης από το εξωτερικό επιβάρυναν τις νέες εργασίες από το εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός μείωσης ήταν βραδύτερος από τον Σεπτέμβριο και συνολικά χαμηλός.

Παράλληλα, οι ελλείψεις σε βασικά είδη οδήγησαν σε αύξηση του συνολικού κόστους εισροών τον Οκτώβριο. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών εισροών επιταχύνθηκε στον ταχύτερο που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο (παρότι παρέμεινε χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας).

Αντίθετα, υπήρχαν ενδείξεις ότι ορισμένες εκπτώσεις, που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο για την ώθηση των νέων πωλήσεων, επιβάρυναν την τιμολογιακή ισχύ των εταιρειών στο ξεκίνημα του τέταρτου τριμήνου, όπως υπέδειξε η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των χρεώσεων στον ασθενέστερο που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο.

Εν τω μεταξύ, η μεγαλύτερη εισροή νέων παραγγελιών ώθησε τους κατασκευαστές σε ακόμα έναν γύρο δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η έντονη αύξηση της απασχόλησης ήταν η δεύτερη ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Μάιο (ίδια με την αύξηση του Αυγούστου), καθώς οι εταιρείες ανέφεραν ότι ο αριθμός των εργαζομένων ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό από το προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Το αυξημένο εργατικό δυναμικό συνέβαλε με τη σειρά του στη μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών τον Οκτώβριο. Οι εργασίες σε εκκρεμότητα μειώθηκαν για έκτο συνεχή μήνα και γενικά σε έντονο βαθμό.

Σε μία προσπάθεια εξισορρόπησης των ελλείψεων υλικών και ταχύτερης διεκπεραίωσης των νέων παραγγελιών, οι εταιρείες αύξησαν την αγοραστική δραστηριότητά τους με τον ισχυρότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2024. Αυτό το γεγονός προσέφερε μία εξήγηση για την αύξηση των αποθεμάτων προμηθειών για πρώτη φορά από τον Ιούνιο και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα 15 μηνών. Αυτή η αύξηση συνέβη παρά τις σημαντικές ελλείψεις από την πλευρά των προμηθευτών και τις μεγάλες καθυστερήσεις στα λιμάνια και τις διεθνείς μεταφορές, οι οποίες οδήγησαν στη μεγαλύτερη επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών που έχει καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2024.

Τέλος, ενθαρρυμένοι από τη βελτίωση της ζήτησης των πελατών, οι Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν, τον Οκτώβριο, εντονότερες προσδοκίες σχετικά με την παραγωγή κατά το επόμενο έτος. Ο βαθμός εμπιστοσύνης ήταν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί από τον Μάιο, λόγω των προγραμματισμένων επενδύσεων σε νέα μηχανήματα και των ελπίδων για περαιτέρω αύξηση των νέων παραγγελιών.

