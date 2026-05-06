ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές  

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) μπαίνουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών μέχρι 500kw, καθώς προχωρούν σε δικαστική προσφυγή κατά του ελληνικού δημοσίου για τις τεράστιες απώλειες εσόδων που υφίστανται αλλά και σε προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, όπως τονίστηκε σε σχετική τηλεδιάσκεψη του ΣΥΦΩΕΛ. Οι συνεχείς περικοπές ισχύος, σε συνδυασμό με τις μηδενικές και ακόμη και αρνητικές τιμές ενέργειας, συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό που οδηγεί τον κλάδο σε οικονομικό αδιέξοδο.

Απόφαση για νομική προσφυγή – Μαζική συμμετοχή παραγωγών

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας (ΣΥΦΩΕΛ) πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή όλων όσων θα συμμετάσχουν στην πρώτη αγωγή του Συνδέσμου κατά του ελληνικού δημοσίου, η οποία θα γίνει άμεσα, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης που είχε λάβει σε προγενέστερο χρόνο το Δ.Σ. του ΣΥΦΩΕΛ, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της αγανάκτησης που επικρατεί στον κλάδο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν διεξοδικά από τη νομική ομάδα του ΣΥΦΩΕΛ, όπου κατατέθηκαν σοβαρές και τεκμηριωμένες προτάσεις και συμφώνησαν στην άμεση προώθηση νομικών-και όχι μόνο- ενεργειών, διεκδικώντας αποζημιώσεις για τις απώλειες εισοδήματος που –όπως υποστηρίζουν– προκύπτουν από στρεβλώσεις και πολιτικές επιλογές της πολιτείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση του Συνδέσμου να κινηθεί όχι μόνο στα ελληνικά δικαστήρια αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σκληρή κριτική στο ΥΠΕΝ – «Απουσία στρατηγικής και ευθύνης»

Οι παραγωγοί δεν κρύβουν την οργή τους απέναντι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατηγορώντας το για πλήρη έλλειψη σχεδιασμού στην απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας, αδυναμία προστασίας των μικρομεσαίων επενδυτών, επιλογές που ευνοούν μεγάλους παίκτες εις βάρος των μικρών παραγωγών. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται, δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας αλλά πολιτικής αποτυχίας. Οι συνεχείς περικοπές και η κατάρρευση των τιμών δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ με ένα σοβαρό, μόνιμο πλαίσιο, αφήνοντας χιλιάδες παραγωγούς εκτεθειμένους.

Οικονομική ασφυξία – Απώλειες έως 40% για την επόμενη 5ετία

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην τηλεδιάσκεψη είναι αποκαλυπτικά, όπου μνημονεύθηκε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απώλειας εσόδων φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 500 kW για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια: Παράγει : ≈750.000 kWh/έτος, τιμή αποζημίωσης : ≈ 0,065 €/kWh, αποφέρει μεικτά έσοδα της τάξης των 48.750 €. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η μικρομεσαία παραγωγή ενέργειας καταρρέει, οδηγώντας οικογένειες και επενδυτές σε οικονομικό αδιέξοδο.

Η αδυναμία βιωσιμότητας των μονάδων έχει ήδη οδηγήσει σε κύμα εξαγορών και εγκατάλειψης δραστηριοτήτων.

Η παραγωγή ενέργειας, αντί να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, μετατρέπεται σε ζημιογόνα δραστηριότητα, με σοβαρές επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία, στην ενεργειακή αποκέντρωση και στη συμμετοχή των μικρών παραγωγών στην αγορά.

Το διακύβευμα για την επόμενη ημέρα

Η υπόθεση των φωτοβολταϊκών δεν αφορά μόνο έναν κλάδο, αλλά συνολικά το μοντέλο ανάπτυξης της ενεργειακής πολιτικής.

Η στάση του ΥΠΕΝ τίθεται πλέον ανοιχτά υπό κρίση, καθώς οι μικρομεσαίοι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι εγκαταλείφθηκαν σε μια αγορά χωρίς κανόνες και χωρίς προστασία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, με τις πρώτες προσφυγές να δρομολογούνται και το ζήτημα να αποκτά πολιτικές και ευρωπαϊκές προεκτάσεις.