Θεσσαλονίκη: Ενίσχυση του δικτύου πυρόσβεσης στο Σέιχ Σου από το Δασαρχείο

Σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο δηλώνει ότι είναι το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης μετά από έναν κύκλο εργασιών που κάλυψε όλη την περιοχή ευθύνης του — από τα Κουφάλια και τον Πεντάλοφο, μέχρι τη Θέρμη και το Λιβάδι.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προστασίας Δασών Antinero IV ενώ συμπληρωματικές δράσεις υποστηρίζονται από τη Δράση 8.3.1 «Δασικές Πυρκαγιές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ανοιχτοί δρόμοι, άμεση πρόσβαση

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δασαρχείου, η ταχύτητα επέμβασης είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση κάθε συμβάντος. Για τον λόγο αυτό, συντηρήθηκαν όλοι οι δασικοί δρόμοι του δικτύου, με έμφαση στα σημεία που παρουσίαζαν δυσκολίες πρόσβασης. Στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), οι δεξαμενές νερού είναι έτοιμες προς χρήση και αποκαταστάθηκαν πλήρως οι υποδομές στα πυροφυλάκια και στις θέσεις θέας, που αποτελούν τα κεντρικά σημεία παρατήρησης έναντι δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, για την πληρέστερη προστασία του Σέιχ Σου και τη διευκόλυνση των υπηρεσιών αλλά και των πολιτών, ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό έργο σήμανσης. Σε μια διαδρομή 141 χιλιομέτρων δασικών δρόμων, τοποθετήθηκαν 120 πινακίδες με αναλυτικούς χάρτες. Οι πινακίδες αυτές δεν βοηθούν μόνο στον προσανατολισμό των δημόσιων υπηρεσιών (Πυροσβεστική, Δασική Υπηρεσία) σε περίπτωση ανάγκης, αλλά αναβαθμίζουν και την εμπειρία των επισκεπτών, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγησή τους στο δάσος. Σημειώνεται ωστόσο ότι η προσπάθεια αυτή συχνά παρεμποδίζεται από βανδαλισμούς.

Ενίσχυση του δικτύου πυρόσβεσης: 29 νέα χιλιόμετρα κρουνών

Η σημαντικότερη φετινή αναβάθμιση στην ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης είναι η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου πυροσβεστικών κρουνών κατά 29 χιλιόμετρα. Πρόκειται για ένα έργο που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή παροχή νερού στα πυροσβεστικά οχήματα μέσα στην καρδιά του δάσους. Οι εργασίες υλοποιούνται κατά μήκος των υπαρχόντων δασικών δρόμων, ώστε να μην διαταραχθεί το οικοσύστημα και να μην περιοριστεί η κίνηση των επισκεπτών.

Ένα δάσος πιο υγιές και ανθεκτικό

Παράλληλα με τα τεχνικά έργα, η Δασική Υπηρεσία συνεχίζει τις δράσεις για τη βελτίωση της υγείας του δάσους. Με τη στοχευμένη απομάκρυνση των ξερών δέντρων και τη δημιουργία νέων ζωνών αντιπυρικής προστασίας, μειώνεται η καύσιμη ύλη και ενισχύεται η αντοχή του δάσους απέναντι σε ακραία φαινόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ