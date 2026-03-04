ΠΚΜ: Δέσμευση για τη στήριξη της ρυζοκαλλιέργειας και του εισοδήματος των παραγωγών

Σε συνέχεια των συντονισμένων ενεργειών που γίνονται για να αποφευχθεί η οικονομική ασφυξία των παραγωγών ρυζιού και η ερημοποίηση των ορυζώνων της Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της να στηρίξει με κάθε διαθέσιμο τρόπο τη ρυζοκαλλιέργεια της περιοχής.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Κεφαλάς, περιέγραψαν με σαφήνεια την κρισιμότητα της κατάστασης της παραγωγής στην Κ. Μακεδονία η οποία καλύπτει το 80% του ελληνικού ρυζιού και αποτελεί βασικό εξαγωγικό προϊόν (από τα 308.000στρ. που καλλιεργούνται πανελλαδικά, τα 240.000 βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία, με ετήσια παραγωγή περίπου 240.000 τόνους). Όπως υπογράμμισαν, ο κλάδος βρίσκεται σε οριακό σημείο και απειλείται τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά.

Για το λόγο αυτό βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των παραγωγών, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο. Μάλιστα σήμερα αναμένεται να συναντηθούν για το ζήτημα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατά τη συνέντευξη Τύπου, οι δύο Αντιπεριφερειάρχες σημείωσαν ότι η τελευταία τριετία έχει φέρει αλλεπάλληλα πλήγματα: οι ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες με χώρες της Άπω Ανατολής έχουν οδηγήσει σε εισροή φθηνότερου ρυζιού, ενώ οι ακραίες καιρικές μεταβολές της κλιματικής κρίσης επιβάρυναν σοβαρά την παραγωγή. Το αποτέλεσμα, όπως είπαν, είναι μια πρωτοφανής οικονομική πίεση στους παραγωγούς, με τον κίνδυνο εγκατάλειψης των ορυζώνων να γίνεται πλέον άμεσος.

Ο κ. Κεφαλάς τόνισε ότι το προϊόν παραμένει αδιάθετο στις αποθήκες, γεγονός που απειλεί την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Για τον λόγο αυτό, η ΠΚΜ ζητά άμεση οικονομική ενίσχυση μέσω διαθέσιμων μηχανισμών, μείωση των απαιτούμενων ποσοτήτων για τη συνδεδεμένη ενίσχυση και τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται οι καθυστερημένες ωριμάνσεις. Παράλληλα, ο κ. Γιουτίκας πρότεινε μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, όπως επέκταση του μειωμένου τιμολογίου ρεύματος και του φθηνού πετρελαίου σε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, καθώς και δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών αγροεφοδίων από συλλογικά σχήματα.