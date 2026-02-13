Απόβαση αγροτών σήμερα στην Αθήνα – Έφτασαν στον Πειραιά οι Κρητικοί

Άρωμα επαρχίας θα έχει σήμερα η πρωτεύουσα, καθώς στις 4:00 στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο, που διοργανώνει η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων, διαμαρτυρόμενη για τα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, σε συνέχεια του αγώνα που έδωσαν οι αγρότες στους δρόμους για 55 ημέρες.

Πρώτοι στην Αθήνα για το συλλαλητήριο που προγραμματίζεται για τις 4 μετά το μεσημέρι, έφτασαν περίπου 200 αγρότες από την Κρήτη με τα πλοία που έδεσαν στο λιμάνι του Πειραιά λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί με τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα, τα οποία θα μεταφερθούν στην Αθήνα με φορτηγά από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Το ραντεβού για να εισέλθουν συντονισμένα στους δρόμους της πρωτεύουσας έχει δοθεί στις Αφίδνες.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτά τα στοιχεία, πραγματοποιούνταν διαδοχικές συσκέψεις στις τάξεις των Ομοσπονδιών των Αγροτικών Συλλόγων για τις λεπτομέρειες του συλλαλητηρίου (ποιοι θα μιλήσουν, πώς θα διαφυλαχθεί η τάξη και η περιουσία των αγροτών, πώς θα αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη βροχόπτωση κ.ά.), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονταν οι διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τον αριθμό των τρακτέρ που θα επιτραπεί να φτάσουν στο Σύνταγμα, καθώς και για την πορεία που θα ακολουθήσουν.

Νομαρχιακά συλλαλητήρια

Στη Θεσσαλία, τις προηγούμενες ημέρες, όπως και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, υπήρξαν κινητοποιήσεις που αποτέλεσαν προπομπό και προθέρμανση ενόψει του σημερινού συλλαλητηρίου.

Έτσι, το βράδυ της Δευτέρας περίπου 20 τρακτέρ βρέθηκαν στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, όπου, με κόρνες και πανό, οι αγρότες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, υπενθυμίζοντας ότι ο αγώνας τους δεν ολοκληρώθηκε μετά από 55 ημέρες στα μπλόκα των εθνικών οδών, αλλά απλώς αλλάζει μορφή.

Ο πρόεδρος του Α.Σ. Πλατυκάμπου, κ. Γιάννης Κουκούτσης, τόνισε ότι: «Παλεύουμε όλον αυτόν τον καιρό για να συνεχίσουμε να μένουμε στα χωράφια μας, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τους ίδιους τους συμπολίτες μας που είναι καταναλωτές. Τα δικά μας προϊόντα φεύγουν με τιμές κάτω του κόστους, και ως καταναλωτές αναγκαζόμαστε να τα πληρώνουμε 4 έως 5 φορές πάνω. Καταφέραμε να βάλουμε έστω κι ένα προσωρινό “φρένο” στη Μερκοσούρ. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρθηκε αναστολή κάποια χρόνια».

Ο πρόεδρος του ΕΚΛ, κ. Γιάννης Σκόκας, δήλωσε ότι:

«Αυτός είναι ένας αγώνας που αφορά όλους μας. Ένας αγώνας επιβίωσης, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους εργαζόμενους, απέναντι στην πολιτική του κέρδους που συνθλίβει τα δικαιώματά μας και την αξιοπρεπή διαβίωση όλων μας. Πρόκειται για πολιτική που υπηρετείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις».

Ο κτηνοτρόφος από την Τερψιθέα, Παναγιώτης Ζήσης, υποστήριξε ότι:

«Ξαναβγαίνουμε στον δρόμο γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και μας αφορούν όλους. Αφορούν τόσο εμάς που παράγουμε όσο και εσάς που καταναλώνετε».

Ο Λεωνίδας Βασιλείου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΟΑΣΝΛ, ανέφερε: «Βγήκαμε τόσες ημέρες στον δρόμο για να ζητήσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή καλύτερες συνθήκες για το επάγγελμά μας, για να μπορέσουμε να σταθούμε εμείς και οι οικογένειές μας. Είμαστε ένα επάγγελμα που δουλεύουμε έξω σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας».

Ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, κ. Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε: «Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα τελείωσε η μορφή του αγώνα με τα μπλόκα. Ο αγώνας είναι, όμως, διαρκής και διεκδικούμε τα 14 αιτήματά μας. Τα ψίχουλα – οι εξαγγελίες που είχε κάνει ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου πρέπει να νομοθετηθούν και να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το πότε οι αγρότες θα παίρνουν τα χρήματα που τους οφείλονται από εδώ και πέρα. Το συλλαλητήριο αυτό είναι μια προετοιμασία για το συλλαλητήριο στην Αθήνα, την Παρασκευή, στις 4 μ.μ. Ευχαριστούμε την κοινωνία που στέκεται δίπλα μας, για να παλέψουμε όλοι μαζί για να λυθούν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, που είναι προβλήματα όλων μας. Θα διανυκτερεύσουμε στο Σύνταγμα και θα φύγουμε το Σάββατο».

Αγιά

Στο συλλαλητήριο της Αθήνας θα συμμετάσχουν και οι αγρότες της επαρχίας Αγιάς, οι οποίοι το βράδυ της Τρίτης, 10/2, πραγματοποίησαν σύσκεψη. Στη συνάντηση έθιξαν το θέμα των ανοιχτών τιμών, της κερδοσκοπίας μεσαζόντων σε βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών, ενώ εκτενώς συζητήθηκε το θέμα των αποζημιώσεων των κερασοπαραγωγών του Δήμου Αγιάς. Οι αποζημιώσεις αυτές εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό, και οι αγρότες ζητούν να δοθούν μέσω ΕΛΓΑ, εξατομικευμένα, και όχι μέσω άλλων ενισχύσεων, όπως ad hoc, όπως προτείνει η κυβέρνηση.

Μάλιστα, οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εάν σε αυτό το αίτημα δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα προχωρήσουν σε μεγάλο συλλαλητήριο με τρακτέρ στο κέντρο της Αγιάς την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου.

Βόλος

Με φόντο τη συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς της Μαγνησίας πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης 10/02 συλλαλητήριο στο κέντρο του Βόλου, με τελικό προορισμό το λιμάνι.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν για μία ακόμη φορά ότι περιμένουν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα από την πλευρά της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα για τα προβλήματά μας και θα μας βρίσκει μπροστά της όσο δεν υλοποιεί τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν έχει λύσει κανένα από αυτά. Ακούσαμε τον υπουργό να λέει ότι δεν βρίσκει λόγο να βρισκόμαστε στον δρόμο, ενώ δεν έχει δοθεί καμία λύση», σημείωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης.

Συγκέντρωση αγροτών στην Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα επηρεάζει το οδικό δίκτυο, με την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν σταδιακά, τόσο στο κέντρο όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Όπως ενημέρωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι ρυθμίσεις θα τίθενται σε ισχύ ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένεται να καταγραφούν στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου και στην Αθηνών–Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, την ώρα που θα εισέρχονται τα αγροτικά τρακτέρ. Άμεσα επηρεάζονται επίσης οι οδοί Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, η Λεωφόρος Αμαλίας και η Βασιλίσσης Σοφίας, όπου η Τροχαία εκτιμά αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση.

Έως τις 12:00, περίπου 40 τρακτέρ υπολογίζεται πως θα έχουν φτάσει στις Αφίδνες Αττικής, με προπομπό όχημα της Τροχαίας, κατευθυνόμενα προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, στην Αθήνα θα φτάσουν και αγρότες που ταξιδεύουν με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Συγκέντρωση αγροτών στην Αθήνα: Τα αιτήματά τους

Κύρια αιτήματα των αγροτών παραμένουν:

το υψηλό κόστος παραγωγής,

οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα,

η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ

και οι αποζημιώσεις στο 100%.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Τη συμπαράστασή τους στους αγρότες εκφράζουν τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, καθώς και Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία θα πραγματοποιήσουν δική τους συγκέντρωση στο Σύνταγμα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο. Θα παραμείνουν στο σημείο για να υποδεχθούν τους αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ.