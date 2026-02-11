Την Παρασκευή η «απόβαση» των αγροτών στην Αθήνα – Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, παραμονή των τρακτέρ μέχρι Σάββατο

Λιγότερο από δύο 24ωρα απέμειναν έως την απόβαση των αγροτών στην πρωτεύουσα καθώς την Παρασκευή, 13/2, στις τέσσερις το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο, με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, συνεχίζοντας τον αγώνα που είχαν ξεκινήσει στους δρόμους για 55 ημέρες.

Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα, τα οποία θα μεταφερθούν στην Αθήνα με φορτηγά από περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Το σημείο συνάντησης για την οργανωμένη είσοδο στην πόλη έχει οριστεί στις Αφίδνες.

Μέχρι χθες, στις τάξεις των Ομοσπονδιών των Αγροτικών Συλλόγων πραγματοποιούνταν συνεχείς συσκέψεις για τον συντονισμό της εκδήλωσης, όπως ποιοι θα μιλήσουν, η προστασία της τάξης και της περιουσίας των αγροτών, καθώς και η αντιμετώπιση της αναμενόμενης βροχής. Παράλληλα, βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τον αριθμό των τρακτέρ που θα επιτραπεί να φτάσουν στο Σύνταγμα και την πορεία που θα ακολουθήσουν.