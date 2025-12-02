Στη Διαύγεια η απόφαση για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων ύψους 28,5 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια σήμερα Τρίτη (2/12) η έγκριση της δέσμευσης πίστωσης ύψους 28.500.000 ευρώ που αφορά αποζημιώσεις για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από τις ζωονόσους της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και της πανώλης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ «εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους ( 28.500.000,00 €) είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 – 501. – 0000000 , Λογαριασμός 2310988899- οικ. έτους 2025 για την “κάλυψη δαπάνης ενίσχυση για την καταβολή αποζημιώσεων προς παραγωγούς που διατηρούν εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων ,το ζωικό κεφάλαιο των οποίων πλήττεται απο την επιζωοτία της ευλογίας και την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών για τα έτη 2024 & 2025».

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική απόφαση