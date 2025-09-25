Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή η μάθηση δεν έχει ηλικία!

Συνεχίζονται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στα (δια ζώσης και διαδικτυακά) εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων που προσφέρονται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Τα προγράμματα απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες που θέλουν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας, όσο και σε ενήλικες που επιθυμούν να εξερευνήσουν νέα ενδιαφέροντα ως χόμπι και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Ακολουθεί η λίστα των ειδικοτήτων ανά τομέα εκπαίδευσης:

Μεταποίηση και συντήρηση τροφίμων

Επεξεργασία και Τυποποίηση Ελιάς και Ελαιόλαδου

Μελισσοκομία

Το κελάρι μας: παραδοσιακές συνταγές και τεχνικές συντήρησης τροφίμων

Νομοθεσία τροφίμων – επισήμανση τροφίμων (ετικέτα) – λειτουργικά τρόφιμα

Φτιάχνω… Σπιτικά Ζυμαρικά (workshop)

Ευ ζην – τέχνη – διατροφή

Φτιάχνω μόνος/η μου φυσικά καλλυντικά (workshop)

Φτιάχνω μόνος/η μου φυσικά καλλυντικά Ι

Κεραμική (παιδί-γονέας)

Κεραμική

Δημιουργία Ψηφιδωτών Έργων

Λαχανικά & Φρούτα από τα χέρια μας

Βοτανοθεραπεία

Ένδυση

Γευσιγνωσία Οίνου

Πρωτογενής τομέας

Χειρισμός Γεωργικών Drone

Δενδροκομικές καλλιέργειες (θα είναι μόνο διαδικτυακό)

Αμπελουργία (online)

Καλλιέργεια ακτινιδιάς (online)

Καλλιέργεια γιγαρτόκαρπων (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά) (online)

Καλλιέργεια πυρηνόκαρπων (Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Κερασιά) (online)

Καλλιέργεια ξηρών καρπών (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά) (online)

Τεχνητή Σπερματέγχυση

Καλλιέργεια Superfruits (Ροδιά, Μύρτιλα, Βατόμουρα, Ιπποφαές, Αρώνια, Γκότζι μπέρι)

Καλλιέργεια Αβοκάντο

Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Ζωοτροφές & Παρασκευή Σιτηρεσίων (3 Ημέρες)

Εξερεύνηση του Παγκόσμιου Αμπελώνα

Αγροτική οικονομία και επιχειρηματικότητα

Ψηφιακό Marketing στον Αγροδιατροφικό τομέα

Βασικές και Πρακτικές Έννοιες στις Μετρήσεις – Έλεγχος & Ανάλυση Πιστοποιητικών Διακρίβωσης Μετρητικού Εξοπλισμού

Στατιστική: Πειραματικοί σχεδιασμοί και τεχνικές υλοποίησης

Επιχειρηματικότητα στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Αγροτικός Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσα από βιωματικά μαθήματα, αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό αγρόκτημα και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής, υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών. Να σημειωθεί ότι το ΚΔΒΜ είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310492850