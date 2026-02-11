Στο έλεος της βροχής η Ήπειρος – Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών κάτω από το νερό

Επτά χιλιάδες στρέμματα στον κάμπο της Λαψίστας έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Η τάφρος της Λαψίστας έχει υπερχειλίσει σε πολλά σημεία, με αποτέλεσμα το νερό να βρίσκει διέξοδο μέσα στα καλλιεργήσιμα χωράφια.

Οι έντονες βροχοπτώσεις επιδεινώνουν συνεχώς την κατάσταση, καθώς το έδαφος δεν μπορεί να απορροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες νερού σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Οι αγρότες ανησυχούν πως, αν ο καιρός παραμείνει άστατος και συνεχιστούν οι μεγάλες ποσότητες βροχής στις ίδιες περιοχές, η καλλιεργητική χρονιά κινδυνεύει να χαθεί.

Η αποστράγγιση των χωραφιών θα χρειαστεί πολλές ημέρες, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Το νερό από την τάφρο καταλήγει στον ποταμό Καλαμά.

