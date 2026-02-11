ΥΠΕΝ: Έναρξη έργου για την προστασία θαλάσσιων υδάτων, ύψους 14,9 εκατ. ευρώ

Την έναρξη υλοποίησης του στρατηγικού έργου LifeSIP GR Blue με τίτλο «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική», συνολικού προϋπολογισμού 14.954.311 ευρώ και συνολικής διάρκειας οκτώ ετών ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ.

Το έργο, υλοποιείται για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων της Ελλάδας και συντονίζεται από το ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με 15 εταίρους (Πράσινο Ταμείο, ΟΦΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΝΑΛΕ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, εταιρεία Terra Nova, MKO MIO-ECSDE, Περιφέρεια Β. Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Κατά διάρκεια του έργου LIFE SIP GR Blue προβλέπεται η υλοποίηση 20 πιλοτικών δράσεων στις τρεις συμμετέχουσες περιφέρειες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο του Αιγαίου Πελάγους και περισσότερα από 5.800 km² προστατευόμενων περιοχών του δικτύου.