Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε το Βροντάδο της Χίου

Έντονη χαλαζόπτωση και μάλιστα μεγάλης διάρκειας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, περί τις 5.30 μ.μ., στην περιοχή του Βροντάδου της Χίου.

Το χαλάζι, που έφτασε σε μέγεθος αμύγδαλου, προκάλεσε ζημιές στα εσπεριδοειδή και στις καλλιέργειες στην περιοχή, ενώ το “έστρωσε” ακόμα και στους δρόμους, δημιουργώντας προβλήματα με τα φρεάτια (φωτογραφίες από το διαδίκτυο).

Η Πυροσβεστική Χίου είχε τεθεί σε ετοιμότητα χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα.

Πηγή: ertnews.gr