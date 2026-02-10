Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται από τις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης 10/2 οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων όπου συναντώνται τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβερνητικά στελέχη.

Στη συνάντηση θα συζητηθεί το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και – σύμφωνα με τον Κώστα Τσιάρα – θα ανακοινωθεί το εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας και μέτρα για την προοπτική βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Μητσοτάκης: Αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της κτηνοτροφίας

Αδιαπραγμάτευτη χαρακτήρισε για τη κυβέρνηση τη στήριξη της κτηνοτροφίας ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του κατά την συνάντηση που έχει με τους κτηνοτρόφους στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο δίμηνο είναι κρίσιμο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όπως τόνισε, το μοναδικό σχέδιο για την προστασία των εκτροφών είναι η πλήρης εκρίζωση της νόσου της ευλογιάς, με αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργαστούν, τόσο για την εφαρμογή των μέτρων όσο και για τον εντοπισμό παράνομων εμβολιασμών, που θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της πολιτικής υγείας των ζώων.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η στήριξη των κτηνοτρόφων θα ενισχυθεί μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, που θα προέλθουν τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι οι πόροι αυτοί θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου και την προστασία των παραγωγών από τις οικονομικές συνέπειες της νόσου.

K. Μητσοτάκης: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η στήριξη της κτηνοτροφίας – Στόχος η εκρίζωση της ευλογιάς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα, επανέλαβε τη στήριξη της κυβέρνησης στην ελληνική κτηνοτροφία, ενώ ξεκαθάρισε ότι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε, αρχικά, ότι η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά και για τον ίδιο προσωπικά.

«Σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου και ανταποκριθήκαμε στα δικαιολογημένα αιτήματά σας με σημαντικότερο την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους και παραγωγούς έχασαν τα ζώα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι όσο κρατά αυτή η περιπέτεια, εμείς θα είμαστε κοντά στην ελληνική κτηνοτροφία, αλλά προφανώς, η προτεραιότητά μας είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς». Ανέφερε ότι «έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Ενημερώθηκα από το υπουργείο ότι ήδη τα κρούσματα είναι εξαιρετικά χαμηλά και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση».

«Δεν υπάρχει plan b – Η ελληνική κτηνοτροφία μπορεί και πρέπει να είναι ανταγωνιστική»

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό στόχο την αντιμετώπιση της ευλογιάς για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας, προσθέτοντας την «τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότατη αστυνόμευση ως προς τις παράνομες μετακινήσεις ζώων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει plan b». Ζήτησε τη στήριξη όλων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση και να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία».

Σχετικά με την ανασύσταση των ζωικών κεφαλαίων, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο σκοπός και όραμα της κυβέρνησης είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας με πιστοποιημένα και ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούν να έχουν τις τιμές εκείνες τις οποίες πραγματικά αξίζουν. Αυτό απαιτεί πλέγμα παρεμβάσεων σε πολλά επίπεδα».

Στο τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι πριν από τις εκλογές του 2019 είχε αναλάβει τη δέσμευση ότι θα περιοριστούν οι παράνομες ελληνοποιήσεις προκειμένου να αυξηθούν οι τιμές του γάλακτος. «Θυμάστε που ήταν οι τιμές τότε και πού είναι σήμερα. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα επίτευγμα, γιατί η ελληνική κτηνοτροφία δεν θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική με τις τιμές του γάλακτος του 2018 και του 2019», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι «η ελληνική κτηνοτροφία και τα προϊόντα της θα είναι πάντοτε ένας κλάδος, όπου η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική».

