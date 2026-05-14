Στο επίκεντρο συνάντησης στο ΥΠΑΑΤ τα προβλήματα των δενδροκαλλιεργητών

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνάντηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δενδροκαλλιεργητές σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας.

Στη συνάντηση θα τεθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την επιβίωση των παραγωγών, όπως:

οι ζημιές από τους παγετούς του 2025 στο προανθικό στάδιο,

η παραμόρφωση των καρπών,

οι ξερές βέργες στα ροδάκινα,

το αυξημένο κόστος παραγωγής,

οι χαμηλές τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί, καθώς και η γενικότερη οικονομική ασφυξία που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

«Η κατάσταση για χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες είναι οριακή. Τα συνεχόμενα προβλήματα στην παραγωγή, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος καλλιέργειας και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης, έχουν οδηγήσει πολλούς παραγωγούς σε αδιέξοδο. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, μέχρι σήμερα παραμένουν αναπάντητα βασικά ζητήματα:

αν και πότε θα δοθούν αποζημιώσεις,

ποιες ζημιές θα καλυφθούν,

με ποιον τρόπο θα στηριχθούν οι παραγωγοίκαι

ποια μέτρα θα παρθούν ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την καλλιέργεια» αναφέρουν οι παραγωγοί.

Στα αιτήματα των αγροτών συμπεριλαμβάνονται οι άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις στο σύνολο της ζημιάς, ουσιαστικά μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, προστασία του εισοδήματος των παραγωγών, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει όλες τις ζημιές από φυσικά φαινόμενα και να αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.