Νέος αγροτικός σύλλογος στην Αργολίδα

Ένας νέος αγροτικός σύλλογος γεννήθηκε στον μεγαλύτερο δήμο της Αργολίδας, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Άργους–Μυκηνών, σε μια ιδιαίτερα προβληματική εποχή για οτιδήποτε αφορά τις κοινές προσπάθειες των αγροτών.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Σωτήρης Σαλλής, αναφερόμενος στους λόγους δημιουργίας του νέου σχήματος, δήλωσε: «Αυτή η προσπάθεια γεννήθηκε μέσα από πολλά προβλήματα. Ξεκίνησε μέσα από τα μπλόκα. Τα κοινά προβλήματα και η αδυναμία μεταφοράς τους στους αρμόδιους οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του συλλόγου».

Στο ξεκίνημα του συλλόγου καταγράφηκαν ογδόντα εγγραφές. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος, μιλώντας για τα κοινά προβλήματα των αγροτών: «Δεν μπορεί να μην έχουμε νερό στα Μπόρσα και το νερό να φεύγει για να συντηρήσει το γκολφ. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι, εάν ο Αργολικός κάμπος δεν αποκτήσει νερό, δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία του αγρότη.

Το δίκτυο και η ακαταλληλότητα του νερού είναι το αμέσως επόμενο πρόβλημα. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη υφαλμύρωση και να μην έχουμε εξετάσει αν το έργο, που έχει τσιμέντο και επαφή με τη θάλασσα, έχει υποστεί ζημιές. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει διάβρωση, αφού φτάσαμε στο σημείο να καταγράφονται 3.000 μονάδες. Είναι ώρα να βρεθεί οριστική λύση».