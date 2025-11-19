Στο ΦΕΚ η απόφαση εφαρμογής των δράσεων βελτίωσης της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση που φέρει την υπογραφή του ΥφΑΑΤ Χρήστου Κέλλα η οποία αφορά τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της Δράσης ΜΚ2- 55.7-1 της Παρέμβασης Π2-55.7 «Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων», στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027.

Στόχος της εφαρμογής του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ποιότητας, της γνησιότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μελισσοκομικών προϊόντων, με αξιοποίηση σύγχρονων εργαστηριακών αναλύσεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Αγροτικοί Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π.) μελισσοκόμων, εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά και έχουν σχετικό κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον μεταξύ των μελών τους συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δέκα ενεργοί μελισσοκόμοι φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 «Περιγραφή της Δράσης – Κατηγορίες επί μέρους παραδοτέων» προβλέπονται τα ακόλουθα:

«1. Η υλοποίηση της Δράσης στοχεύει στην ταυτοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαφόρων τύπων ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας σε συσχέτιση με βασικές φυσικοχημικές παραμέτρους, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και συστατικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται στη διάκριση της γεωγραφικής προέλευσης, όπως φαινολικά συστατικά και μέταλλα-ιχνοστοιχεία.

Η τεκμηρίωση ισχυρισμών βιολογικών δράσεων και υγείας, ισχυρισμών διατροφής, γεωγραφικής προέλευσης, βοτανικής σύνθεσης και φυσικοχημικών παραμέτρων που θα προκύψουν από την υλοποίηση της Δράσης μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω για τη στήριξη και θέσπιση νομοθετικών παρεμβάσεων, με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων κανόνων ταυτοποίησης και σήμανσης του μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων, αποτελώντας ουσιώδη παρέμβαση για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που διακινούνται στην αγορά και συνακόλουθα του εισοδήματος των παραγωγών. Για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση των εγκεκριμένων στο πλαίσιο της παρούσας έργων, είναι δυνατή η συνδυαστική κατανομή πόρων για την οικονομική κάλυψη και υλοποίηση επιμέρους παραδοτέων, τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Βοτανικός και γεωγραφικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων κατηγοριών ελληνικών μελιών και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων, με ενδεικτική συνολική δημόσια δαπάνη έως 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο ανά έτος.

β) Ταυτοποίηση αμιγών μελιών (κύριας βοτανικής προέλευσης) με έντονο ενδιαφέρον και μελιών διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης από περιοχές με έντονο μελισσοκομικό ενδιαφέρον, με ενδεικτική συνολική δημόσια δαπάνη έως 35.000 ευρώ ανά δικαιούχο ανά έτος.

γ) Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της βιολογικής δράσης και τεκμηρίωση ενδείξεων διατροφής και υγείας επιλεγμένων κατηγοριών ελληνικών μελιών και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων, με ενδεικτική συνολική δημόσια δαπάνη έως 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο ανά έτος.

δ) Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και καθορισμός απαιτήσεων αναγνώρισης νέων ονομασιών μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ, με ενδεικτική συνολική δημόσια δαπάνη έως 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο ανά έτος.

ε) Σύνταξη μελετών από εξειδικευμένα και αδειοδοτημένα προς τούτο φυσικά ή νομικά πρόσωπα και υποβολή αιτημάτων για την αναγνώριση και καταχώριση νέων ονομασιών μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 261611/07-03-2007 (Β’ 406) κοινής υπουργικής απόφασης ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2024/1143 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2025/26 της Επιτροπής, με ενδεικτική συνολική δημόσια δαπάνη έως 10.000 ευρώ ανά δικαιούχο ανά έτος.»

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να καταθέτουν αναλυτικό φάκελο συμμετοχής προς αξιολόγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η δράση καλύπτεται από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Μελισσοκομίας 2025–2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική απόφαση