Ξάνθη: Μαζική έξοδος κτηνοτρόφων στο εξωτερικό λόγω της ευλογιάς – 70 άτομα εγκατέλειψαν την Ελλάδα

«Εβδομήντα κτηνοτρόφοι από την Ξάνθη, από τους 220 που τους θανάτωσαν τα ζώα, λόγω ευλογιάς, πήραν την απόφαση να εγκαταλείψουν την Ελλάδα την Άνοιξη και να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό». Αυτό ανέφερε με πίκρα ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Αθανάσιος Λουκουμακιάς, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Εδώ και 15 μήνες δεν έχει τεθεί σε ισχύ καμμία απόφαση για αναστολή όλων των οικονομικών μας υποχρεώσεων. Είμαστε άνεργοι και αυτό δεν μπορούμε να το πιστοποιήσουμε. Δεν έχουμε πάρει τις επιδοτήσεις του 2024, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τις φετινές επιδοτήσεις του 2025 για τον ίδιο λόγο, αποζημιώσεις τίποτα, σχέδιο για ανασύσταση του ζωϊκού μας κεφαλαίου τίποτα. Αλήθεια, ποιος καταλαβαίνει, ποιος ενδιαφέρεται για το τι ζούμε στο σπίτι μας; … Για όλους αυτούς τους λόγους αναγκαζόμαστε να εγκαταλείψουμε τον τόπο μας και να θρέψουμε τις οικογένειές μας, μια και το κράτος μας δεν μας στηρίζει», υπογράμμισε ο κ. Λουκουμακιάς.

Όπως πρόσθεσε, αν ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια στήριξης με κίνητρα, με χρηματοδοτήσεις, με στόχο να δοθεί έμφαση στην παραγωγική βάση και στον πρωτογενή τομέα, οι κτηνοτρόφοι δεν θα εγκαταλείψουν τη χώρα Ο κ. Λουκουμακιάς, είναι ένας νέος άνθρωπος, που υπηρέτησε τον κλάδο της Κτηνοτροφίας, ενώ διέθετε μια πρότυπη μονάδα 400 προβάτων, με υπερσύγχρονα κτήρια, και πανάκριβο εξοπλισμό. Ο ίδιος όπως ανέφερε, είναι αναγκασμένος για δεύτερη φορά να μεταναστεύσει, καθώς την πρώτη φορά, έκανε εσωτερική μετακίνηση από το χωριό του το Νέο Όλβιο Ξάνθης, στην πόλη της Ξάνθης, για να πάει ο γιος του σχολείο. «Ο γιος μου που είναι εννέα ετών, ήταν το τελευταίο παιδί που γεννήθηκε στο Νέο Όλβιο το 2016. Δεν υπάρχουν άλλα νέα ζευγάρια που να μένουν στο χωριό, όλοι είχαν μετακινηθεί την πόλη για τις ανάγκες των παιδιών τους και το ίδιο έκανα και εγώ», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Λουκουμακιάς.