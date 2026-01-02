Δήμος Θέρμης: Ανακυκλώθηκαν 4,5 τόνοι τηγανέλαια το 2025

Περισσότερους από 4,5 τόνους χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια συνέλεξε ο Δήμος Θέρμης το 2025, συμπληρώνοντας ένα έτος εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα 4.669,86 κιλά βρώσιμων ελαίων, που θα κατέληγαν στο αποχετευτικό δίκτυο, είτε απορρίπτονταν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, συλλέχθηκαν στους ειδικούς κάδους χωρητικότητας έως 200 λίτρων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε 40 κεντρικά σημεία σε όλο τον Δήμο Θέρμης.

Η ανακύκλωση αφορά τα μαγειρικά έλαια (όχι τα λάδια μηχανής). Τα οφέλη από την ορθή διαχείριση αυτών των αποβλήτων είναι πολλά, καθώς αποτρέπεται η απόφραξη σωληνώσεων στα σπίτια και η δημιουργία τεράστιων όγκων λίπους στο αποχετευτικό δίκτυο. Επίσης, μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του νερού και του εδάφους.

Ένα λίτρο χρησιμοποιούμενου λαδιού καταστρέφει 1.000.000 λίτρα πόσιμου νερού. Μέσω της ανακύκλωσης παράγεται βιοντίζελ, ένα καύσιμο μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο εκπέμπει κατά 90% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου.

Οι πολίτες καλούνται να συγκεντρώνουν τα χρησιμοποιημένα λάδια σε κλειστούς πλαστικούς περιέκτες και να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους συλλογής. Μετά το μαγείρεμα, το λάδι πρέπει να έχει επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC) και στη συνέχεια να τοποθετηθεί σε πλαστικό δοχείο, κατάλληλο για τοποθέτηση στους πορτοκαλί κάδους Be Green κάδο.

«Η συμμετοχή όλων είναι καθοριστικής σημασίας. Με υπεύθυνες καθημερινές και μικρές αλλαγές στις συνήθειες μας, μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας και να συμβάλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον», αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Θέρμης, καλώντας του πολίτες να αγκαλιάσουν στο πρόγραμμα.

Ανακύκλωση συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Εξάλλου, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ειδικών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμης ανακοίνωσε ότι τη συνέχιση και για το έτος 2026 των δράσεων συλλογής και ανακύκλωσης κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ως επικίνδυνων αποβλήτων. Ο Δήμος Θέρμης συνεχίζει τη συλλογή τους σε καθορισμένα σημεία στις Κοινότητες: Βασιλικών, Θέρμης, Κάτω Σχολαρίου και Τριλόφου.

Οι αγρότες μπορούν να εναποθέτουν τις κενές συσκευασίες στους ειδικούς κάδους συλλογής που έχουν τοποθετηθεί. Για την υλοποίηση της δράσης έχει υπογραφεί σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Η ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των κενών συσκευασιών, όπως επισημαίνεται, συμβάλλει στην απομάκρυνση πλαστικών αποβλήτων από τις γεωργικές εκτάσεις, βοηθά στη διατήρηση καθαρών καλλιεργειών και ενισχύει την προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας για προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ