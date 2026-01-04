Κ. Μακεδονία: Προχωρά η αντιπλημμυρική θωράκιση στην Τάφρο 66 και στον ποταμό Λουδία

Σημαντική παρέμβαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Κεντρικής Μακεδονίας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά την υπογραφή της σύμβασης για το έργο ενίσχυσης της προστασίας που προσφέρουν η Τάφρος-Διώρυγα 66 και ο ποταμός Λουδίας στην περιοχή της τέως λίμνης Γιαννιτσών.

Η σύμβαση υπογράφηκε πρόσφατα παρουσία της περιφερειάρχου Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς Αηδονά, και αφορά ένα εμβληματικό έργο προϋπολογισμού άνω των 46 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά στα 120 χρόνια λειτουργίας των δύο αποδεκτών. Η συνάντηση για την υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κώστα Καλαϊτζίδη, στη Βέροια, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, Πάρη Μπίλια, των περιφερειακών συμβούλων και των δημάρχων Ημαθίας.

Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση της μέγιστης δυνατής παροχετευτικότητας και της βέλτιστης υδραυλικής λειτουργίας της Τάφρου 66 και του ποταμού Λουδία, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στις παρακείμενες περιοχές. Οι δύο αυτοί τεχνικοί αποδέκτες παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα γεωμετρίας και μειωμένης διοχετευτικότητας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα πλημμυρών.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

✱ Αποκατάσταση πυθμένα και κοίτης με εκτεταμένο καθαρισμό.

✱ Διευθέτηση και αποκατάσταση των αναχωμάτων.

✱ Προστασία των πρανών από διάβρωση.

✱ Επένδυση και αναδιαμόρφωση της όχθης σε σημεία τεχνικών έργων.

✱ Κατασκευή μικρών τεχνικών παρεμβάσεων.

✱ Διαμόρφωση προσβάσεων στην κοίτη σε επιλεγμένα σημεία.

✱ Διατάξεις ελεγχόμενης υπερχείλισης.

Οι εργασίες καλύπτουν για την Τάφρο 66 το τμήμα από την εκβολή του ποταμού Αλμωπαίου (περιοχή Σκύδρας – Λιποχωρίου – Μαυροβουνίου) έως την εκβολή της στον Αλιάκμονα, συνολικού μήκους περίπου 34 χιλιομέτρων. Για τον ποταμό Λουδία αφορούν το τμήμα από τη γέφυρα της επαρχιακής οδού Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών (περιοχή Ναυτικού Ομίλου Γιαννιτσών) έως τις εκβολές του στη θάλασσα, μήκους περίπου 38 χιλιομέτρων.

Στην τοποθέτησή της, κατά την υπογραφή της σύμβασης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, δήλωσε: «Η περιφέρεια εξασφάλισε χρηματοδότηση περίπου 46 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση του έργου. Με την παρέμβασή μας ενισχύουμε ουσιαστικά την αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή της τέως λίμνης Γιαννιτσών και ευρύτερα, διασφαλίζοντας ζωές και περιουσίες. Οι εργασίες αφορούν συνολικά 72 χιλιόμετρα και θα πραγματοποιηθούν με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura. Η καλή συνεργασία όλων απέφερε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα».

Ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης, ανέφερε: «Έναν αιώνα μετά, γίνεται πράξη ένα έργο μεγάλης αξίας για τους συμπολίτες μας, ώστε η Τάφρος 66 και ο Λουδίας να γίνουν και πάλι πλήρως λειτουργικοί και να αποφευχθούν πιθανές πλημμύρες. Η μελέτη του έργου ξεκίνησε το 2014 από τον τότε περιφερειάρχη και σημερινό επίτροπο, Απόστολο Τζιτζικώστα, και σήμερα παίρνει “σάρκα και οστά”. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, η κάθε δυνατή βροχή μας προκαλούσε αγωνία για πιθανές καταστροφές. Με διαρκείς παρεμβάσεις καθαρισμού τάφρων και ρεμάτων και με έργα θωράκισης, καταφέραμε να είμαστε πλέον ασφαλείς», είπε, μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης.

Στη σημασία του έργου αναφέρθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Ιορδάνης Τζαμτζής, υπογραμμίζοντας ότι η ημέρα υπογραφής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή, η οποία το 1979 πλήρωσε «φόρο αίματος» με τρία θύματα και τεράστιες καταστροφές από την υπερχείλιση της Τάφρου 66.