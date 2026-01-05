Στην ΠΕ Πέλλας παραχωρούνται δύο ακίνητα του πρώην ΕΘΙΑΓΕ

Δύο ακίνητα του πρώην ΕΘΙΑΓΕ σε Αριδαία και Σκύδρα παραχωρούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, με απόφαση που υπεγράφη στα μέσα Δεκεμβρίου από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Δάνης Τζαμτζής.

Όπως επισημαίνει η ΠΕ Πέλλας, με τη συγκεκριμένη παραχώρηση ανοίγει ο δρόμος αξιοποίησης των αγροτεμαχίων και υποδομών για κοινωφελείς σκοπούς και δράσεις, όπως είναι η αξιοποίηση των ακινήτων και η δημιουργία υποδομών για αγροτική έρευνα, γεωργική εκπαίδευση και αγροτική ανάπτυξη στους τομείς της βιολογικής και οικολογικής γεωργίας, καθώς και πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, ήδη από τo 2020, υπέβαλε αίτημα και σχετική οικονομοτεχνική μελέτη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία ζήτησε την παραχώρηση των ακινήτων και στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά έργα και δράσεις αξιοποίησής τους, σύμφωνα με το μοντέλο της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης.

Μεταξύ των δράσεων που παρουσιάζονται, συμπεριλαμβάνονται η μεταστέγαση υπηρεσιών αγροτικής ανάπτυξης, η δημιουργία κήπων με ποικίλες χρήσεις (αστική λαχανοκομία, επισκέψεις σχολείων, βοτανικός κήπος), η δημιουργία μελισσοκομικού πάρκου, η οργάνωση δημοπρατηρίου τοπικών προϊόντων, η διαμόρφωση ανοιχτών χώρων εκδηλώσεων, η δημιουργία εγκαταστάσεων αγροτικής έρευνας, η δημιουργία χώρων για ανάπτυξη πρότυπων καλλιεργειών για νέους γεωργούς κ.ά.

«Ένας μεγάλος αγώνας, που ξεκίνησε το 2020, δικαιώνεται με την έκδοση της Απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τον υπουργό, Κώστα Τσιάρα, που αντιλήφθηκε έγκαιρα τις προοπτικές και πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης των αγροτικών ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς και έρευνα. Τα μεγάλα εμπόδια και οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν επιτυχώς και αξίζει να σημειώσουμε ότι για την αξιοποίηση και ανάπτυξη των εγκαταστάσεων προβλέπεται χρηματοδότηση, με προϋπολογισμό ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, από κεφάλαια της ΠΕ Πέλλας και ευρωπαϊκά προγράμματα συγχρηματοδότησης, όπως τα LEADER, INTERREG, κ.ά.», αναφέρει σε δήλωσή του ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Δάνης Τζαμτζής.