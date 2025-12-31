Λακωνία: Δράσεις για την προστασία της ιχθυοπανίδας του Ευρώτα

Εκδήλωση για την έναρξη του έργου προστασίας του ποταμού Ευρώτα έγινε πρόσφατα στη Σπάρτη. Πρόκειται για το έργο «Conservation Actions for Supporting the Threatened Freshwater Fish of Evrotas River» (CASTOR), στο οποίο συμμετέχουν τοπικοί φορείς και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και η ΟικοΜ ΕΠΕ.

Οι βασικές δράσεις του έργου, που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, επικεντρώνονται κυρίως στην παρακολούθηση των πληθυσμών των απειλούμενων ειδών ψαριών του Ευρώτα, στην υλοποίηση στοχευμένων μέτρων διαχείρισης για τη μείωση των απειλών και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των τοπικών αρχών.

Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, τόνισε τη σημασία του έργου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της περιοχής και την προώθηση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής, με επίκεντρο τον φυσικό πλούτο της Λακωνίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη στήριξη που παρέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε δράσεις που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.