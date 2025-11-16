Στο προσκήνιο η διαχείριση του αρδευτικού νερού

Εσπερίδα, με θέμα «Λειψυδρία και αειφορική διαχείριση του αρδευτικού νερού» διοργάνωσε πρόσφατα ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας. Στην εσπερίδα, παρουσιάστηκε από τον Δρ. Δημήτρη Κοιλάκο η ομιλία με αντικείμενο την «Έλλειψη νερού και σύγχρονη πραγματικότητα», κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκαν στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του νερού του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Στη συνέχεια, ακολούθησε η ομιλία του καθηγητή Ιωάννη Τσιρογιάννη, ο οποίος ανέδειξε τις «Πρακτικές διαχείρισης νερού στη γεωργία με στόχο την αειφορία». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι κύριες προτάσεις που διατυπώνονται από τον Σύλλογο Γεωπόνων, με βάση τα συμπεράσματα της εσπερίδας, είναι οι εξής:

Δομική ανασυγκρότηση, οικονομική εξυγίανση και εκσυγχρονισμός των ΤΟΕΒ με δημόσιο έλεγχο, με στόχο να καλύπτονται οι ανάγκες των νέων προσοδοφόρων καλλιεργειών ως προς τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, αλλά και ως προς την ποιότητα του νερού.

Καθολική απαγόρευση φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Οι σταθμοί που έχουν ήδη εγκατασταθεί να καταβάλλουν εισφορά υπέρ ΤΟΕΒ.

Εφαρμογή χωροταξικού σχεδιασμού για την προστασία της γεωργικής γης και της σκοπιμότητας των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Έλεγχος και σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων και υδροληψιών.

Μελέτη της αναγκαιότητας και της δυνατότητας εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα με επιφανειακά νερά.

Εκπαίδευση των αγροτών και υιοθέτηση τεχνολογιών για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του αρδευτικού νερού.

Όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, στη συνέχεια της πρωτοβουλίας του, ο Σύλλογος Γεωπόνων θα συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για τη συνεχή καταγραφή του υδατικού ισοζυγίου και της ποιότητας του αρδευτικού νερού στην Πρέβεζα, καθώς και για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων.