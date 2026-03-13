Τι περιμένουν να ακούσουν οι Θεσσαλοί παραγωγοί από τον πρωθυπουργό

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το προσυνέδριο της Νέα Δημοκρατία, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα το Σάββατο, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και θα είναι αφιερωμένο στον πρωτογενή τομέα.

Οι υπουργοί, Κυριάκος Πιερακάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Κωστής Χατζηδάκης και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καθώς και σύσσωμη η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), θα δώσουν το «παρών» στο προσυνέδριο. Ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία, ενώ θα συμμετάσχει και σε στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και πολίτες, οι οποίοι θα αναφερθούν στον αντίκτυπο της κυβερνητικής πολιτικής στην καθημερινότητά τους.

Για την καλύτερη προετοιμασία της διοργάνωσης, βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη θεσσαλική πρωτεύουσα ο γραμματέας του κόμματος, Κώστας Σκρέκας και ο γραμματέας Οργανωτικού, Στέλιος Κονταδάκης. Η «ΥΧ» απευθύνθηκε σε δύο εκπροσώπους του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, ζητώντας τους να σχολιάσουν τι προσδοκούν να ακούσουν από τον πρωθυπουργό στο αγροτικό προσυνέδριο.

Σωκρ. Αλειφτήρας: Γιατί δεν έχουν ακόμη νομοθετηθεί οι δεσμεύσεις της περιόδου των μπλόκων

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισα, Σωκράτης Αλειφτήρας, σχολιάζοντας την επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού στον θεσσαλικό κάμπο, δήλωσε ότι οι αγρότες αναμένουν απαντήσεις για ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Όπως ανέφερε, οι παραγωγοί περιμένουν από τον πρωθυπουργό να εξηγήσει γιατί δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί αιτήματα τα οποία ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει «απολύτως δίκαια» κατά την πρόσφατη συνάντησή του με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Μεταξύ αυτών είναι η πρόταση οι λογαριασμοί της ΔΕΗ να εκδίδονται δύο φορές τον χρόνο, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο – περίοδοι κατά τις οποίες καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις – αντί για κάθε μήνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, με αυτόν τον τρόπο θα μειωνόταν ο κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ενός λογαριασμού.

Παράλληλα, ζητείται η προκαταβολή για τη ρύθμιση οφειλών να μην ανέρχεται στο 60%, αλλά να κυμαίνεται περίπου μεταξύ 10% και 20%, ώστε –όπως υποστηρίζει– να είναι εφικτή η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων από τους παραγωγούς.

Ο κ. Αλειφτήρας σημείωσε, επίσης, ότι δεν έχει ακόμη προχωρήσει η ρύθμιση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, ούτε η εφαρμογή της τιμής ρεύματος στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για δύο χρόνια.

«Σε λίγο ξεκινά η αρδευτική περίοδος και αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Υπάρχει κίνδυνος ο κάμπος να μείνει ακαλλιέργητος», υπογράμμισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις στους ελέγχους μέσω του συστήματος Monitoring, επισημαίνοντας ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπλοκάρονται οι πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ενώ –όπως είπε– υπάρχουν παραγωγοί, που βρίσκονται σε έλεγχο και δεν έχουν λάβει ούτε τη βασική ενίσχυση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα αρδευτικά έργα, τονίζοντας ότι πρόκειται για κρίσιμο ζήτημα για τον αγροτικό τομέα. Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι οι λιμνοδεξαμενές είναι γεμάτες λόγω του φετινού βροχερού χειμώνα, η αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, αλλά απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

Δημήτρης Μπαλούκας: Αναμένουμε ένα εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση των ζωονόσων

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, σχολιάζοντας τις προσδοκίες των κτηνοτρόφων από την παρουσία του πρωθυπουργού στη Λάρισα, υπογράμμισε ότι ο κλάδος περιμένει σαφείς απαντήσεις και άμεσα μέτρα στήριξης.

Όπως ανέφερε, οι κτηνοτρόφοι αναμένουν να πληροφορηθούν πότε θα δοθούν ενισχύσεις για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, που χάθηκε εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Παράλληλα, ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το πώς και πότε θα στηριχθούν οικονομικά οι παραγωγοί για την προμήθεια ζωοτροφών.

«Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Μαρτίου, τα αποθέματα ζωοτροφών έχουν εξαντληθεί και τα οικονομικά περιθώρια των κτηνοτρόφων έχουν στενέψει. Την ίδια στιγμή, όποιος επιχειρεί να βγάλει τα ζώα του για βόσκηση κινδυνεύει με σύλληψη, καθώς παραβιάζει τα περιοριστικά μέτρα», σημείωσε, θέτοντας το ερώτημα για το πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει ο κλάδος. Όπως πρόσθεσε, οι κτηνοτρόφοι έχουν ζητήσει να επιτραπεί η ελεύθερη βόσκηση σε περιοχές που θεωρούνται «καθαρές» από τη νόσο.

Ο κ. Μπαλούκας τόνισε ότι βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για τη διαχείριση των ζωονόσων. Όπως υπογράμμισε, οι ασθένειες αυτές φαίνεται πλέον ότι δεν αποτελούν περιστασιακά ή «εξωτικά» φαινόμενα, αλλά απειλές που ενδέχεται να παραμείνουν. Μετά την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών και την ευλογιά, όπως είπε, στην ευρύτερη περιοχή έχει εμφανιστεί και ο αφθώδης πυρετός, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την εμφάνιση νέων ασθενειών στο μέλλον.

Τέλος, ενόψει του Πάσχα, επισήμανε ότι για τους κτηνοτρόφους αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, ώστε να περιοριστούν οι μαζικές εισαγωγές και κυρίως οι παράνομες ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων. «Δεν είναι δυνατόν όλοι να διαθέτουν στην αγορά “ελληνικό” αρνί, τη στιγμή που την προηγούμενη χρονιά πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες σφαγές ζώων λόγω της ευλογιάς», κατέληξε.