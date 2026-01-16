Στόχος η 20ή Ιανουαρίου για πρώτη πληρωμή διορθώσεων Βασικής, Αναδιανεμητικής και Νέους Γεωργούς

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται –σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ»– οι πρώτες πληρωμές υπολοίπων για τη Βασική Ενίσχυση, την Αναδιανεμητική και το πρόγραμμα Νέων Γεωργών, με στόχο η κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων να γίνει έως τις 20 Ιανουαρίου. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με βάση τις διορθώσεις που προέκυψαν από τους διοικητικούς ελέγχους των δικαιωμάτων, τις τεχνικές προσαρμογές του συστήματος και την επεξεργασία των αιτήσεων των παραγωγών στο myBusiness.

Οικολογικά Σχήματα

Ωστόσο, η εικόνα για μια σειρά άλλων ενισχύσεων παραμένει αβέβαιη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι συνδεδεµένες δεν αναµένονται νωρίτερα από τα τέλη Φεβρουαρίου µε αρχές Μαρτίου, ενώ η καταβολή των οικολογικών σχημάτων (eco-schemes) για το έτος 2025 μετατίθεται για την Άνοιξη. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σημειώνει ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η πληρωμή να γίνει κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, χωρίς όμως να μπορεί κανείς να θεωρήσει τίποτα δεδομένο. Οι ενισχύσεις των eco-schemes αναμένεται να συνοδευτούν από αυστηρότερους και περισσότερους ελέγχους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέων περικοπών, καθυστερήσεων ή ακόμη και αποκλεισμών δικαιούχων. Το καθεστώς των οικολογικών σχημάτων βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης που φτάνει στην Ελλάδα το 1 δισ. ευρώ ετησίως. Στο επίκεντρο των ελέγχων αναμένεται να βρεθούν δράσεις όπως τα Βιολογικά (Δράση 9), η Κομποστοποίηση (Δράση 4), η Μηχανική Ζιζανιοκτονία (Δράση 6) και οι Δακοπαγίδες, καθώς συνδέονται με τιμολόγια και πιστοποιήσεις. Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί και η Δράση των θερινών κλαδεμάτων, όπου οι αιτήσεις ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ χωρίς ουσιαστικά κριτήρια ή παραστατικά.

Έξτρα κονδύλια

Σε δεύτερο χρόνο, μετατίθεται και η καταβολή των λεγόμενων «έξτρα» κονδυλίων: 40–80 εκατ. ευρώ για την κτηνοτροφία και 80 εκατ. ευρώ για τις αροτραίες καλλιέργειες, κυρίως σιτηρά και βαμβάκι. Η καθυστέρηση αυτή σημαίνει ότι οι παραγωγοί θα κληθούν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους χωρίς την αναγκαία ρευστότητα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα στον αγροτικό τομέα.