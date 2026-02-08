Οι 12+1 επιλέξιμες δαπάνες για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

Eνα ευρύ φάσμα επιλέξιμων δαπανών για την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους θα έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες με τη νέα προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης του 2026 που αναμένεται το επόμενο 6άμηνο.

Στον πυρήνα των επενδύσεων περιλαμβάνονται η ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, καθώς και η αγορά γης, η οποία μπορεί να καλύψει έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε σχεδίου.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στον μηχανολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, τόσο για παραγωγή όσο και για ενέργεια από ΑΠΕ, καθώς και για την εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας. Επιλέξιμες είναι επίσης οι δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση φυτειών παραγωγικής διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, αλλά και για περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων ή φυτειών. Τα Σχέδια περιλαμβάνουν, ακόμη, την απόκτηση ειδικών οχημάτων, όπως ανθοκομικών ή μελισσοκομικών, την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, όπως Η/Υ, λογισμικό διαχείρισης και εξοπλισμό επικοινωνιών.

Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται, τέλος, και οι γενικές δαπάνες, που καλύπτουν υπηρεσίες άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Με τον τρόπο αυτό, οι νέες επιδοτήσεις ενισχύουν τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν ως εξής:

1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

2. Αγορά γης έως το 10% των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση φυτειών παραγωγικής διάρκειας ζωής τουλάχιστον πέντε ετών, των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών ή επενδύσεων.

6. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού/μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

7. Μηχανολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης.

8. Επενδύσεις εκσυγχρονισμού και μηχανολογικός εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας.

9. Κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός για την ανάκτηση, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων στην πηγή.

10. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος.

11. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

12. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

13. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Ένταση στήριξης

Η στήριξη – σύμφωνα με την προδημοσίευση της προκήρυξης – παρέχεται υπό μορφή επιχορήγησης ως ποσοστό επί των δαπανών που έχει εξοφλήσει ο δικαιούχος.

1. Ένταση στήριξης έως 70% για τις ακόλουθες κατηγορίες:

 1.1. Δαπάνες που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,

 1.2. Δαπάνες που σχετίζονται με την μείωση χρήσης αρδευτικού νερού.

2. Ένταση στήριξης έως 60% για τις ακόλουθες κατηγορίες:

 2.1. Εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής, όπως αυτός θα προσδιορισθεί στην οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 2.2. Εξοπλισμός που συμβάλλει στη μείωση λίπανσης – διασποράς φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον.

 2.3. Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων, εξαιρουμένων των επενδύσεων.

 2.4. Εξοπλισμός που συμβάλλει στην διαχείριση – επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

3. Ένταση στήριξης έως 50% για τις ακόλουθες κατηγορίες:

 3.1. Γεωργικοί ελκυστήρες, περονοφόροι φορτωτές και bobcat.

 3.2. Παρελκόμενα, αναρτόμενα, συρρόμενα γεωργικών ελκυστήρων.

 3.3. Λοιπές δαπάνες που δεν αναφέρονται.

4. Η ένταση στήριξης των υποπαρ. 2 και 3 προσαυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες όταν οι επενδύσεις υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ή από γεωργούς νεαρής ηλικίας.

8.5. Η ένταση στήριξης των υποπαρ. 2 και 3 προσαυξάνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες όταν οι επενδύσεις υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

8.6. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το ποσοστό ενίσχυσης να υπερβεί το 60% για τις επενδύσεις της υποπαρ. 3 και το 70% για τις επενδύσεις της υποπαρ. 2.

Προϋπολογισμός

1.Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 200 εκ. ευρώ για επενδύσεις της παρέμβασης Π3-73-2.1, σε 21,9 εκ. ευρώ για επενδύσεις της παρέμβασης Π3-73-2.2 και σε 40,7 εκ. ευρώ για την παρέμβαση Π3-73-2.6. Οι παρεμβάσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η ανωτέρω δαπάνη θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες της Χώρας.

2. Ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 2.1. Για αίτηση που αφορά αποκλειστικά επενδύσεις σε ΑΠΕ τα 200.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα 500.000 ευρώ για συλλογικά σχήματα, ενώ για επενδύσεις παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τα 2.500.000 ευρώ.

 2.2. Για αίτηση που αφορά αποκλειστικά επενδύσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος τα 150.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα 250.000 ευρώ για συλλογικά σχήματα.

 2.3. Για αίτηση που αφορά τα λοιπά επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής, μελισσοκομίας και σηροτροφίας τα 200.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα 400.000 για συλλογικά σχήματα.

 2.4. Για αίτηση που αφορά τα λοιπά επενδυτικά σχέδια ζωικής παραγωγής τα 400.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα, και τα 500.000 για συλλογικά σχήματα.