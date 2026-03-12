Προς θανάτωση έως και 200 λύκοι για να σωθεί η γαλλική κτηνοτροφία

Σε αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού θανάτωσης λύκων προβαίνει η Γαλλία, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αυξανόμενες επιθέσεις σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Όπως δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας Annie Genevard, οι αρχές ενέκριναν την απομάκρυνση περίπου 200 ζώων, καθώς οι αγέλες επεκτείνονται σε αγροτικές περιοχές και πλησιάζουν ακόμη και μεγάλα αστικά κέντρα. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, η ίδια τόνισε ότι οι επιθέσεις προκαλούν αυξανόμενες ζημιές και έντονη ψυχολογική πίεση στους κτηνοτρόφους.

Στη χώρα εκτιμάται ότι ζουν λίγο περισσότεροι από 1.000 λύκοι. Το όριο θανάτωσης αυξήθηκε από το 19% στο 21% του πληθυσμού — δηλαδή λίγο πάνω από 200 ζώα — με δυνατότητα περαιτέρω ανόδου, φτάνοντας ως το 23%.

Το ζήτημα, όπως ήταν φυσικό, αποτέλεσε αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης το προηγούμενο έτος μεταξύ αγροτών και οργανώσεων προστασίας ζώων. Η συζήτηση, μάλιστα, μεταφέρθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, καταλήγοντας σε ψηφοφορία όπου υπερίσχυσε η θέση υπέρ της μεγαλύτερης ευελιξίας για τα κράτη-μέλη.

Τον Μάιο, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν στην υποβάθμιση του καθεστώτος του λύκου από «αυστηρά προστατευόμενο» σε «προστατευόμενο», επιτρέποντας, έτσι, το ελεγχόμενο κυνήγι υπό την προϋπόθεση, βέβαια, της διατήρησης του είδους. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η απόφαση βασίστηκε σε αναλυτικά στοιχεία που δείχνουν αύξηση των πληθυσμών σε όλη την ΕΕ, με τον αριθμό τους να φτάνει τις 20.300 το 2023.

Στη Γαλλία, οι λύκοι, μάλιστα, επανεμφανίζονται σε περιοχές που είχαν εγκαταλείψει επί αιώνες, πέρα από τις απομονωμένες κοιλάδες των Άλπεων. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της περιοχής Haute-Marne, μόλις 60 χιλιόμετρα από πόλεις όπως η Nancy, η Dijon και η Troyes, όπου πέρυσι αναφέρθηκε η θανάτωση 850 προβάτων από λύκους.

Η εξέλιξη αυτή, πάντως, αναδεικνύει την πρόκληση εξισορρόπησης που έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, μεταξύ προστασίας της βιοποικιλότητας και διασφάλισης της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας.