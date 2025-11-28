Γιαννιτσά: Ξεκινούν κινητοποιήσεις οι αγρότες με τρακτέρ

Αρχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Πέλλας. Από το πρωί, συγκέντρωσαν τα τρακτέρ τους έξω από τα Γιαννιτσά και λίγο αργότερα ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη.

Οι αγρότες θα επιδώσουν σήμερα ψήφισμα με τα αιτήματά τους σε τοπικούς βουλευτές και δήμαρχο.

Όπως υποστηρίζουν δεν τους συμφέρει πλέον η καλλιέργεια σιτηρών, με αποτέλεσμα οι νέοι να φεύγουν από τον τόπο τους, και ζητούν από την πολιτεία κίνητρα στήριξης για να μην ερημώσει η ύπαιθρος.

Την ερχόμενη Τρίτη θα έχουν νέα συνάντηση, προκειμένου να αποφασίσουν πού θα στήσουν τα μπλόκα τους.