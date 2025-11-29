Πελοπόννησος: Ο ΣΑΣΟΕΕ χτίζει γέφυρες συνεργασίας με περιφέρεια και πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση

Μια νέα εποχή στη σχέση του με την Περιφέρεια Πελοποννήσου ξεκίνησε να οικοδομεί ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Eπιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕΕ) μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του με τον περιφερειάρχη, Δημήτρη Πτωχό, και τους συνεργάτες του, προκειμένου να προωθήσει αιτήματα που χρονίζουν και να δημιουργηθεί μία νέα ατζέντα, που θα αποτελέσει και τη βάση των συνομιλιών στο μέλλον.

Στη συνάντηση, που είχε καθαρά πελοποννησιακό χρώμα, συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΑΣΟΕΕ, Γιώργος Κατσούλης, το μέλος ΔΣ και πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας, Χρήστος Μπαρλιάς, και το μέλος ΔΣ και πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας «Η Ένωση», Θανάσης Τσιοτίνας. Από την πλευρά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συμμετείχαν ο περιφερειάρχης, Δημήτρης Πτωχός, και ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Σπυρίδων Ζαχαριάς, μαζί με τον διευθυντή της ΔΑΟΚ Πελοποννήσου, Γιώργο Μπουραζάνη.

Όπως δήλωσε στην «ΥΧ» ο κ. Κατσούλης, «η συνάντηση αυτή είναι η αρχή μιας σειράς συναντήσεων με άλλους περιφερειάρχες και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αναπτυχθεί μια υγιής συνεργασία με συγκεκριμένους άξονες. Η συμμετοχή μας στις οργανώσεις Copa-Cogeca, που είναι η ενωμένη φωνή των Ευρωπαίων αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών, είναι ένα επιπλέον κίνητρο για έναν δημιουργικό διάλογο γύρω από την επικινδυνότητα που υπάρχει στην ΚΑΠ. Για εμάς, είναι αναγκαιότητα να ενταχθεί στην ατζέντα των αγροτών ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός γύρω από την ΚΑΠ και τον τρόπο εφαρμογής της».

Υπόμνημα

Σε ό,τι αφορά τα τοπικά ζητήματα, ο ΣΑΣΟΕΕ κατέθεσε υπόμνημα με πέντε άξονες:

Επανεκκίνηση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Πελοποννήσου, ως μόνιμου φορέα branding, προώθησης προϊόντων και συνεργειών με τον τουρισμό και τη γαστρονομία. Θεσμοθέτηση μόνιμης «Peloponnese AgriFood Expo». Περιφερειακό Αγροτικό Δημοπρατήριο (φυσικό και ψηφιακό) για διαφάνεια στις συναλλαγές και δίκαιη τιμολόγηση για τον παραγωγό. Υποδομές νερού και ενέργειας – Συνολική μελέτη αρδευτικών αναγκών. Επιτάχυνση αρδευτικών έργων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κατσούλης τόνισε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του κορεσμού του ηλεκτρικού δικτύου της Πελοποννήσου, που σήμερα εμποδίζει αγρότες και συνεταιρισμούς να συνδεθούν με το δίκτυο ΑΠΕ. Τέλος, ο ίδιος αναφέρθηκε στο θέμα της ψηφιακής μετάβασης, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό.