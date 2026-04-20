ΣΥΦΩΕΛ: «Όχι» στην αύξηση ταρίφας – Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά

Κάθετα αντίθετος στο φημολογούμενο σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωρινή αύξηση της ταρίφας εμφανίζεται ο νεοσύστατος Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδας (ΣΥΦΩΕΛ). Οι μικρομεσαίοι επενδυτές φωτοβολταϊκών κάνουν λόγο για λανθασμένη κατεύθυνση και ζητούν άμεσα, στοχευμένα μέτρα στήριξης, προειδοποιώντας για σοβαρό ζήτημα βιωσιμότητας στον κλάδο.

«Λάθος συνταγή» η αύξηση ταρίφας

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΥΦΩΕΛ απορρίπτουν κατηγορηματικά το σενάριο ταμειακής διευκόλυνσης μέσω αύξησης της ταρίφας, τονίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της αγοράς. Όπως υπογραμμίζουν, επιμένουν στις προτάσεις που έχουν ήδη καταθέσει στην ηγεσία του ΥΠΕΝ, ζητώντας άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις αντί για προσωρινές λύσεις.

Τα 5 μέτρα που προτείνει ο ΣΥΦΩΕΛ

Ο Σύνδεσμος καταθέτει συγκεκριμένο πακέτο παρεμβάσεων για τα φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 400–500 kWp:

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση που καλύπτει τις ετήσιες απώλειες

Μηχανισμό προστασίας από αρνητικές και μηδενικές τιμές

Παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης κατά 7 έτη

Αύξηση των ωρών αποζημίωσης σε περιόδους μηδενικών τιμών (από 2 σε 6)

Προτεραιότητα και επιδότηση για εγκατάσταση αποθήκευσης (μπαταρίες)

Στόχος, όπως σημειώνουν, είναι η επιβίωση των μικρών και μεσαίων επενδύσεων που δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόταση για έκτακτη ενίσχυση ύψους 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τον ΣΥΦΩΕΛ, τα χρήματα μπορούν να εξασφαλιστούν από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), από τους προμηθευτές ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, το ΤΕΜ έχει ακριβώς αυτόν τον ρόλο: να στηρίζει επιχειρήσεις και παραγωγούς απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, χωρίς να επιβαρύνει άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό.

«Δισεκατομμύρια κέρδη οι προμηθευτές – ζητάμε τα αυτονόητα»

Τα μέλη του Συνδέσμου επικαλούνται μελέτες που δείχνουν ότι οι προμηθευτές ενέργειας θα καταγράφουν καθαρά έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως από το 2026 έως το 2031. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα 100 εκατ. ευρώ που ζητούν για τη στήριξη των μικρών φωτοβολταϊκών θεωρούνται – όπως τονίζουν – απολύτως διαχειρίσιμο ποσό. Το διακύβευμα, σύμφωνα με τον ΣΥΦΩΕΛ, αφορά τη βιωσιμότητα περίπου 4.200 επενδυτών και οικογενειών σε όλη τη χώρα.

Προειδοποίηση για τον κλάδο των μικρών φωτοβολταϊκών

Ο Σύνδεσμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι χωρίς άμεσα μέτρα, ο κλάδος των μικρών φωτοβολταϊκών οδηγείται σε αδιέξοδο. Οι επενδυτές ζητούν ξεκάθαρες αποφάσεις και όχι προσωρινές λύσεις, τονίζοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει με την κατάρρευση των μικρομεσαίων παικτών της αγοράς.