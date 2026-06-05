Συμφωνία ΕΥΡΩΦΑΡΜ και ουγγρικής UBM για την εξαγορά της ΕΛΒΙΖ

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΕΛΒΙΖ Α.Ε., θυγατρικής της ΕΥΡΩΦΑΡΜ, στον ουγγρικό Όμιλο UBM, σύμφωνα με ανακοίνωση της της ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία αναφορικά με τη μεταβίβαση στον Όμιλο UBM του 65% των μετοχών της ΕΛΒΙΖ, με το υπόλοιπο 35% να μεταβιβάζεται σε ορίζοντα τριετίας.

Όπως υπογράμμισε ο Péter Horváth, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου UBM, «η είσοδος στην ελληνική αγορά ευθυγραμμίζεται στενά με τη στρατηγική της UBM για γεωγραφική διαφοροποίηση και εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης πέρα από την παραδοσιακή περιφερειακή εστίασή της. Η Ελλάδα λειτουργεί ως πύλη, προσφέροντας τόσο μια σταθερή εγχώρια αγορά όσο και πρόσβαση σε πολλές ταχέως αναπτυσσόμενες εξαγωγικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές που είναι εύκολα προσβάσιμες από την Ελλάδα διά θαλάσσης».

«Από μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης, ο εφοδιασμός των περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, με παράλληλη περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των τεχνολογικών προτύπων, παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για την UBM», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΥΡΩΦΑΡΜ, Βασίλειος Χαλκίδης, σημείωσε ότι «μπορούν να αξιοποιηθούν πλέον τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και η τεχνογνωσία και των δύο Ομίλων – Μετόχων της ΕΛΒΙΖ για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Η ΕΛΒΙΖ είναι ένας από τους βασικούς παίκτες στην ελληνική αγορά, λειτουργώντας πολλαπλές εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων ζωοτροφών και προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Η εταιρεία λειτουργεί δύο εργοστάσια ζωοτροφών στη Βόρεια Ελλάδα, ένα στο Πλατύ και ένα στην Ξάνθη, με συνδυασμένη ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 250.000 τόνων. Μεταξύ άλλων, οι εγκαταστάσεις της ΕΛΒΙΖ παράγουν προϊόντα ζωοτροφών πουλερικών, χοίρων και μηρυκαστικών.

Ο Όμιλος UBM είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους πρώτων υλών ζωοτροφών της Ουγγαρίας και ο κορυφαίος παρασκευαστής ζωοτροφών της χώρας, με ετήσιο κύκλο εργασιών 2,1 εκατομμυρίων τόνων. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου 2025 και 31ης Δεκεμβρίου 2025, για το οικονομικό έτος 2025/2026, ο Όμιλος κατέγραψε έσοδα 131,6 δισεκατομμυρίων HUF, EBITDA 5,4 δισεκατομμυρίων HUF και κέρδη προ φόρων 2,4 δισεκατομμυρίων HUF. Ο Όμιλος UBM εξάγει σε περισσότερες από 20 χώρες, με περίπου το ήμισυ των εσόδων του να προέρχεται από εξαγωγικές αγορές. Η UBM είναι επίσης η μόνη εισηγμένη εταιρεία αγροτικών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο της Βουδαπέστης.