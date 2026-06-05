Νέα σύνθεση στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΑΓΕΜ, μετά την παραίτηση του αντιπρόεδρου

Η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ) ενημερώνει τα μέλη της και το ευρύ κοινό για την αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Μετά την παραίτηση για προσωπικούς λόγους, του κ. Βασίλειου Ζαϊντούδη, ο οποίος κατείχε τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου, τη θέση του ως Τακτικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών των τελευταίων αρχαιρεσιών, κ. Ιωάννης Μπάτσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

• Πρόεδρος: Εμμανουηλίδου Δήμητρα

• Α΄ Αντιπρόεδρος: Γεωργαντή Βούλα

• Β΄ Αντιπρόεδρος : Φωτιάδης Παναγιώτης

• Γενικός Γραμματέας : Πρωτόπουλος Μάκης

• Ταμίας : Χρηστίδης Απόστολος

• Σύμβουλος : Αυσαρίδης Σίμος

• Σύμβουλος : Ηλιάδης Δημήτριος

• Σύμβουλος: Μανουηλίδου Λένα

• Σύμβουλος : Μπάτσης Ιωάννης

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Βασίλειο Ζαϊντούδη, για την πολυετή προσφορά του και το έργο που επιτέλεσε στην Ένωση. Παράλληλα, καλωσορίζει το νέο Σύμβουλο κ. Ιωάννη Μπάτση και τη νέα Αντιπρόεδρο, κα. Βούλα Γεωργαντή, και τους εύχεται καλή δύναμη και δημιουργική θητεία στα νέα τους καθήκοντα.

Η Ένωση συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία και τις δράσεις της, με στόχο την επίτευξη των σκοπών της και την εξυπηρέτηση των μελών.