Συμφωνία στην ΕΕ για το εμπορικό deal με τις ΗΠΑ εντός των προθεσμιών Τραμπ

Σε προσωρινή συμφωνία κατέληξαν τα όργανα της ΕΕ αργά εχθές, Τρίτη, 19 Μαΐου, το βράδυ, ως προς την κατάργηση εισαγωγικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, βασικό στοιχείο της εμπορικής συμφωνίας της Ένωσης με τις ΗΠΑ. Πρόκειται, ουσιαστικά για την προσωρινή «έγκριση» δύο κανονισμών που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, κατάργηση των εναπομεινάντων τελωνιακών δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ορισμένα αμερικανικά προϊόντα αλιείας και μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί την ΕΕ εντός χρονοδιαγράμματος ώστε να τηρηθεί η προθεσμία της 4ης Ιουλίου, που είχε θέσει ο Πρόεδρος Donald Trump και να αποφύγει υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

«Είμαι υπερήφανη που ανακοινώνω ότι η Ευρώπη απέφυγε μια επιζήμια κλιμάκωση των διατλαντικών εμπορικών εντάσεων και προστάτευσε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και εκατομμύρια θέσεων εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Zeljana Zovko, επικεφαλής διαπραγματεύτρια εμπορίου της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ, για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. «Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα υλοποιήσουμε το μέρος που μας αναλογεί στην Κοινή Δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ, όπως είχαμε υποσχεθεί», ανέφερε επίσης σε ανάρτησή της στο X η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρετίζοντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των δασμών για τις αμερικανικές βιομηχανικές εξαγωγές προς την ΕΕ.

Στόχος της είναι η ενίσχυση μιας σταθερής και προβλέψιμης διατλαντικής εμπορικής σχέσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ισχυρές δικλίδες προστασίας και διατηρώντας την αναγκαία ευελιξία ώστε να μπορούν να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, εφόσον απαιτηθεί.