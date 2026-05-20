Συνεχίζεται η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος EUCOTTON

Από τις 4 έως και τις 8 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν στην Κοπεγχάγη εκδηλώσεις στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος EUCOTTON, που υλοποιεί η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ). Οι εκδηλώσεις αφορούσαν Β2Β γεύμα και δείπνο, εκδήλωση τύπου, σεμινάριο και workshops στη σχολή Copenhagen Academy of Fashion Design, συμμετοχή στο Global Fashion Summit, booth στο Innovation Forum του Global Fashion Summit.

Άνθρωποι της βιομηχανίας μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας συναντήθηκαν συζητώντας για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Βαμβακιού, τη βιώσιμη παραγωγή και τις νέες προοπτικές συνεργασίας στον χώρο της μόδας.

Η καμπάνια EUCOTTON είναι μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής παραγωγής βαμβακιού σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες-στόχους: τη Δανία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Βασική επιδίωξη της καμπάνιας είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για το βιώσιμο βαμβάκι και η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών από επαγγελματίες, στις παραπάνω χώρες.

Από την πλευρά της ΔΟΒ συμμετείχαν ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής, Ευθύμιος Φωτεινός, ο αναπληρωτής πρόεδρος, Αντώνης Σιάρκος, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου και Βασίλης Μάρκου, αντίστοιχα, καθώς και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος (ECA), Δημήτρης Πολύχρονος.

Οι εκπρόσωποι της Διεπαγγελματικής τόνισαν ιδιαίτερα ότι το ευρωπαϊκό βαμβάκι ξεχωρίζει:

για την εξαιρετική ποιότητά του,

τη βιώσιμη καλλιέργεια και

τη διαφάνεια στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Είναι η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν προϊόντα που ενσωματώνουν υπευθυνότητα, καινοτομία και περιβαλλοντική συνείδηση. Η καλλιέργεια βασίζεται σε αναγεννητικές πρακτικές, υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και τεχνικές που μειώνουν τη χρήση χημικών και την κατανάλωση νερού. Με έμφαση στην κυκλική οικονομία και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αποτελεί μια επιλογή που συμβάλλει σε έναν πιο πράσινο και υπεύθυνο κόσμο.

Ανέφεραν, επίσης, πως η ιχνηλασιμότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διασφάλιση της ποιότητας, της διαφάνειας και της βιωσιμότητας στην παραγωγή και διακίνηση του Ευρωπαϊκού Βαμβακιού.