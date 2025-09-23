Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Porto Palace της Θεσσαλονίκης, η Συνάντηση Εργασίας που διοργάνωσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ) με θέμα «Άρδευση και διαχείριση υδάτινων πόρων στη ρυζοκαλλιέργεια: Αναζητώντας βιώσιμες λύσεις», για τα διαρκώς εντεινόμενα προβλήματα που παρουσιάζονται στην άρδευση των καλλιεργειών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν προτάσεις για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις από τους κ. Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη, Διευθυντή Ερευνών του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», κ. Νίκο Δέρκα, Καθηγητή – Πρόεδρο του νεοσύστατου Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, κ. Μπόγια Θωμά, Γεωπόνο Εγγείων Βελτιώσεων και κ. Βουδούρη Κωνσταντίνο, Καθηγητή Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν οι ιδιαιτερότητες της περιοχής από τους παριστάμενους Προέδρους του ΓΟΕΒ, των ΤΟΕΒ, των τοπικών συνεταιρισμών και τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Κώστα Γιουτίκα και κ. Γιώργο Κεφαλά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Ανδριανός, καθώς και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων του ΥΠΑΑΤ κ. Κώστας Στουρνάρας, οι οποίοι άκουσαν προσεκτικά τις τοποθετήσεις και κατέθεσαν τη δική τους οπτική για την αναζήτηση λύσεων.

Ο οικοδεσπότης και Πρόεδρος της ΕΔΟΡΕΛ, κ. Γιάννης Αρναουτέλης, δεσμεύτηκε για την ανάληψη και άλλων ανάλογων πρωτοβουλιών για το κεφαλαιώδες αυτό ζήτημα και τόνισε την αναγκαιότητα για την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων.